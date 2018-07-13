Dorleo, ihracat markası olarak konumlandırıldı
Peyman, 2016 yılında İngiliz fon şirketi Bridgepoint tarafından satın alınmasının ardından hızla büyüyor. Şirket, ihracat pazarlarını geliştirmek için çalışıyor. Kavrulmuş kuruyemiş markası olarak kullanılan Dorleo artık şirketin ihracat markası olacak.
1995 yılında Eskişehir’de, sektörde deneyimleri 60 yılı aşan kuruyemiş firmalarının bir araya gelmesiyle kurulan Peyman’ın tamamını 2016’da İngiliz fon şirketi Bridgepoint aldı.
Bu yatırımla birlikte büyüme ve dünyaya yayılma hedefiyle yola devam eden şirket 2017’de yüzde 30 büyüdü ve 560 milyon TL’lik ciroya ulaştı.
İhracattaki büyüme ise yüzde 38 oldu. Bu yıl ise hedef ihracatı yüzde 50 oranında büyütmek. Balkanlar, Ortadoğu, Avrupa, Çin, Rusya ve Amerika pazarı şirketin öncelik vermeye başladığı ve büyüme getirecek pazarları.
İhracat için yeni bir marka lansmanı da söz konusu. Şirket, halihazırda kavrulmuş kuruyemiş markası olarak kullanılan Dorleo markasını artık ihracat markası olarak konumluyor.
Hatta yurtdışı pazarlar için amba lajda da farklılaşmaya gidilecek. Artık daha doğalı çağrıştıran kese kağıdı görünümündeki ambalajlar ve ürünlerin tane tane gösterildiği paketlerde satış yapılacak. Girilecek pazara göre ürün çeşitliliği de değişecek.
DAĞITIM KANALLARI GENİŞLEYECEK
Peyman Pazarlama Müdürü Irmak Emekdaş, belli bir dağıtıma ulaştıktan sonra markanın iletişimini de yapacaklarını söylüyor.
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağlıklı yaşam trendiyle birlikte kuruyemişin atıştırmalıklar içinde şansının arttığını hatırlatan Emekdaş, Türkiye’de yıllık kuruyemiş tüketiminin 460 bin ton ve sektör büyüklüğünün 11 milyar TL olduğunu belirtiyor.
Peyman’ın pazarda farklılık yaparak beş markayla yola devam ettiğini ifade eden Emekdaş, “Her kategorinin tüketici profili farklı. iletişim dilinde esnekliğe sahip olmak istediğimiz için bunu yaptık” diyor.
2016’dan bu yana dağıtım ağını geliştiren şirket, geçen yıl Eskişehir’de yatırımına başlanan ve 25 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 59 bin metrekarelik alana kurulan fabrikasına geçen ay taşındı.
Bu fabrika ile üretim kapasitesini de ciddi olarak artırdı. Şimdi yeni dağıtım kanallarına baktıklarını belirten Irmak Emekdaş, yakın zamanda indirim marketlere gireceklerini ve ayrıca online satışı geliştirmek için de çalışmalar yaptıklarını anlatıyor.
Bir yandan da yenilikçi ürünler çıkarmaya devam ediliyor. Bugün Peyman’ın cirosunda da sattığı ürün tonajında da lider ürünü çekirdek oluşturuyor. Şirket, bu yıl siyah çekirdeği geri getirme kararı almış durumda. Bu ürünü “Karaşimşek” ismiyle satmaya başladı bile.
iletişim anlamında ise trendleri takip ettiklerini dile getiren Irmak Emekdaş, bu konuda şöyle konuşuyor: “Gençler her şeyi hızlı tüketiyor. Bu yüzden uzun reklam yapmıyoruz. Gençleri takip ediyoruz.
Örneğin gördük ki gençler için sosyal medya ve mesajlaşma hayatlarının parçası oldu. Kendilerini ifade etmek için emojileri kullanıyorlar. Biz de yakın zamanda emojileri kullanabilmek için bir anlaşma yaptık.
Bu trendi alıp dövmeye çevirdik. Bu dövmeleri, yeni çıkan patlamış mısır ürünümüzün içine koyduk. Yakın zamanda yeni ürün lansmanlarımız ve bunları destekleyen iletişimlerimiz olacak. Mecra olarak ise ağırlığı dijitale veriyoruz.”
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