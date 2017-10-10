Duravit, TV ve radyo reklamlarına başladı
Türkiye’de 2000 yılından bu yana vitrifiye alanında üretim yapan Duravit, yıllardır sektör profesyonellerine dönük iletişim yapıyordu. Ancak şirket iletişim stratejisini değiştirdi.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Son kullanıcıya yönelik iletişim yapmaya başlayan şirket, radyo ve TV’yi kullanarak marka bilinirliğini artırmayı hedefliyor.
Türkiye’de seramik, vitrifiye ve armatör gibi ürünler başta olmak üzere banyoya 25 milyar dolar harcıyoruz. Pazarda pek çok oyuncu var. Üretici sayısı ise 30’un üzerinde. Türkiye’de yerli üreticilerin yanında yabancı üreticiler de mevcut.
Bunlardan biri de Duravit. Almanya kökenli bir marka olan Duravit, Türkiye pazarına 2001 yılında Türkiye’de üretim tesisi kurarak girdi. Şirket, hem gayrimenkul sektörünün büyümesi hem de lüks otel yatırımlarının devreye girmesiyle pazar payını artırarak bugün 15 milyon dolarlık ciroya ulaştı.
Son dönemde artan kentsel dönüşüm projeleri Duravit’in de dikkatini çekmiş durumda. Bu projelere odaklı bir satış ve pazarlama ekibi oluşturan şirket, şimdi de son kullanıcıya yönelik iletişimini artırma kararı aldı.
Kuruldukları yıldan bu yana daha çok sektör profesyonellerine iletişim yaptıklarını ve o tarafta marka bilinirliğinin çok yüksek olduğunu söyleyen Duravit Yapı Ürünleri Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Müfit Ülke, kentsel dönüşüm projelerinde alım kararını çoğu zaman son tüketicinin verdiğini anlatıyor.
Bu nedenle de son kullanıcıya yönelik iletişime başladıklarını belirten Ülke, ağırlıklı olarak TV ve radyo mecrasını kullanacaklarını söylüyor. TV’lerde, özellikle de haber kanallarında sundu-sunar sponsorluğu yapmaya başlayan şirketin yatırıma hız verdiği tek alan iletişim değil.
Şirket seramik fırın yatırımı için de çalışmalara başladı. Seramik fırını yatırımının tamamlanması ve bununla birlikte yapılacak kapasite artırımı yatırımlarıyla Türkiye’de şirketin üretimi ikiye katlanacak.
1,5 milyon Euro’luk bu yatırımın Duravit’in Türkiye pazarına inancını gösterdiğini dile getiren Müfit Ülke, “Bizim sektörümüzde fırın yatırımı yapıyorsanız ileriye yönelik 15 yılı görüyor olmanız gerek. Almanya ve Türkiye’nin arasının gergin olduğu bu dönemde, bu yatırım bu açıdan da oldukça önemli” diye konuşuyor.
Müfit Ülke, bayileri daha görünür kılmak için de çalışmalar yapacaklarının altını çiziyor. Ülke, “Şu anda 45’e yakın bayimiz var. Bu sayıyı artırmak istiyoruz. Yakın zamanda daha fazla tali bayilik de vermeye başlayacağız” diyor.
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