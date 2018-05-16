Ece, 14 AVM’yi nasıl farklılaştıracak?
Türkiye’de 14 AVM’nin kiralama ve yönetimini yapan Ece, Almanya’da başlattığı dijitalleşme çalışmalarını Türkiye’ye de taşıdı. Her AVM’nin sanal bir kopyasını oluşturacak olan şirket, otoparklar, yemek alanı ve ortak alanlarda da yenilik yapacak.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Türkiye genelinde toplam 401 alışveriş merkezi var. İnşaat halinde olan 44 AVM’nin ise 2020’nin sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Özellikle büyük-şehirlerde birbirine yakın pek çok AVM bulunuyor. E-ticaret ise dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyüyor.
Bu noktada hem birbirleriyle hem de e-ticaretle rekabet etmek zorunda kalan AVM’ler, hem ziyaretçi sayısını artırmak hem de markaları çekmek ve elde tutmak için farklılaşmanın yollarını arıyor. Almanya merkezli olan ve Türkiye’de 14 AVM’nin kiralama ve yönetimini yapan Ece, Almanya’da geçen yıl ‘At your service – Hizmetinizde’ kampanyasını başlattı.
Şirket, ziyaretçileri sadece müşteri olarak değil, misafir olarak karşılamayı amaçlayan bir alışveriş deneyimi sunma yönünde yatırım yapıyor. 2020 yılına kadar 60’a yakın alışveriş merkezine yaklaşık 160 milyon Euro yatırım yapılması kararı alındı.
Türkiye’de de bu kapsamda çalışmalara başlanmış durumda. Ece Türkiye Alışveriş Merkez Yönetim Direktörü Semet Yolaç Canlıel, Türkiye’de de evden eve müşteri yolculuğu sürecini iyileştirmek için çalıştıklarını anlatıyor.
Evden AVM’ye gitmeden alışveriş deneyimi yaratmak için Dijital AVM projeleri olduğunu söyleyen Canlıel, AVM’nin kopyasını sanal ortamda yaratıp online-offline entegrasyonu yapacaklarını belirtiyor. Örneğin şirkete ait Marmara Park’ın internet sitesine girip buradaki markalardan AVM’ye gitmeden alışveriş yapabilecek ve daha sonra AVM’den ürününüzü alabileceksiniz.
Semet Yolaç Canlıel, bunun için bu yıl markalarla anlaşmalar yapıp sistemlerin entegrasyonu için çalışılacağını ifade ediyor. Canlıel, eski yüzlü AVM’leri yenilemeye başladıklarını ve bu doğrultuda ziyaretçiye dokunan ve kesişen noktalarda iyileştirme yaptıklarını belirtiyor.
YEMEK SİPARİŞİ MASADA VERİLECEK
Semet Yolaç Canlıel, yakın zamanda Google ile yaptıkları anlaşmanın alışveriş deneyimini nasıl iyileştireceğini ise şu sözlerle anlatıyor: “Bütün AVM’lerimiz Google Maps haritalarında yer alıyor. Siz evden AVM’yi ya da AVM’de gitmek istediğiniz mağazayı yazdığınızda yol tarifi alabiliyorsunuz. Otoparka arabanızı park ettiğinizde, orası kaydedildiği için arabanızı bulma zorluğu yaşamıyorsunuz.
Otoparktan AVM içinde mağazayı buluna kadar Google Map’ten yol tarifi almaya devam edebiliyorsunuz. AVM’de otoparkları da iyileştirmek için çalışıyoruz. Girişlere otoparkın neresinde boş yer olduğunu yazan panolar koyacağız.”
Ortak oturma alanlarını birer Lounge’a yani salona çevireceklerini belirten Semet Yolaç Canlıel, bu alanlarda USB ve şarj bağlantılarının olacağını dile getiriyor. Şirket, yemek alanlarını da dijitalleştirmek için çalışıyor.
Böylece AVM’ye gitmeden AVM’nin internet sitesinden istediğiniz bir markada yemek siparişi vermeniz ve AVM’den teslim almanız mümkün olacak. Ayrıca masalara konulan tabletler sayesinde yemek siparişinizi sıraya girerek değil masada verebileceksiniz. Canlıel, yemeği macerayla birleştiren farklı bir deneyim sunacak yemek alanlarını hayata geçirme planlarından da bahsediyor.
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