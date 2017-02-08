Effie heyecanı başlıyor
Reklamverenler Derneği ile Reklamcılar Derneği’nin Effie Worldwide Inc. işbirliğiyle düzenlediği Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması 2017 için hazırlıklar sürüyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
1 Ocak 2016-1 Mart 2017 arasında yayınlanmış en etkili ve ses getiren reklam ve pazarlama iletişimi kampanyalarının ödüllendirileceği etkinliğe katılmak için son başvuru tarihi 31 Mart.
Effie Türkiye Reklam Etkinliği yarışması, 42 ülke arasında ilk üçe girecek denli büyük bir yarışma. 2005’ten beri sekiz yarışma yılında önemli bir yol kat ederek pazarlama iletişimi etkinliği kavramını Türkiye’nin gündemine taşıdı.
Geçen yıl 412 başvuruyla rekor kıran yarışma için bu yıl da başvurular başladı. Yarışmaya, 1 Ocak 2016 – 1 Mart 2017 tarihleri arasında TV, basın, radyo, açık hava, sinema, internet mecralarından en az birinde yayınlanmış ulusal kampanyalar katılabilecek.
Yarışmaya katılan kampanyalar ayrıca doğrudan pazarlama, satış promosyonu, satış noktası etkinlikleri, halkla ilişkiler, dijital gibi diğer iletişim çözümlerini de içerebilecek.
Geçen yıldan farklı olarak, bu yıl toplam kategori sayısı azaltılacak. Yarışmaya katılan kampanyalar sadece bir adet ürün/hizmet kategorisine ve bir adet özel kategoriye başvuruda bulunabilecek.
Geçen yıl 22 kişiden oluşan jüri de bu yıl daralıyor. Jüri bu yıl altı reklam ajansı ve altı reklamveren temsilcisi, üç akademisyen, bir PR ajans temsilcisi, iki araştırmacı olmak üzere 18 kişiden oluşacak.
Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması 2017’de yarışabilmek için 31 Mart 2017’ye kadar başvuru yapmak gerekiyor. Ödüller ise 8 Mayıs Pazartesi günü Conrad Otel’de yapılacak törende sahiplerini bulacak.
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