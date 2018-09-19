Eğlence sektöründe nasıl kalıcı marka olunur?
Eğlence sektöründe kalıcı marka yaratmak oldukça zordur. Hele ki bu markayı farklı lokasyonlara aynı başarıyla taşımak.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
2000’li yılların başında kurulan Dorock’un kurucularından Münir Atamer bunu yapmaya çalışan girişimcilerden.
İlk yerini Taksim’de açan sonra markayı Kadıköy’e Dorock XL ismiyle taşıyan Atamer, son olarak bu ay Dorock XL Beşiktaş isminde yeni bir mekan açtı.
Üstelik sadece bu yatırımı yapmadı Atemer. Dodorck XLin de içinde yer aldığı Meydan Beşiktaş 12 bin metrekare üzerine kurulmuş bir eğlence mekanı yatırımı.
Bu mekan kahvaltı, oyun alanı, sports pub, restoran, meyhane, alışveriş pasajı, butik shop, konser, sergi ve gösteri gibi kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacak.
Mekanın 2 bin kişilik performans merkezi ve 24 odalı butik oteli de var. Meydan Beşiktaş projesinin 8 milyon dolarlık yatırımla hayata geçtiğini dile getiren Atamer, bu mekanda farklı markaların farklı işletmecilerce yönetileceğini de aktarıyor.
Örneğin Okan Karacan’ın Köfte Okulu olacak ve Champs Sports Pub Metin Özülkü işletmeciliğinde hayata geçecek. Atamer’in en büyük hayali ise bundan sonra bir tatil köyü kurmak.
Birkaç yıldır bununla ilgili planlar yaptığını dile getiren Atamer, eğlence sektöründe kalıcı marka olabilmek için nasıl bir stratejiyle hareket ettiklerini ise şu sözlerle anlatıyor:
“Biz mekana değil, insana yatırım yaptık. Aile olmak ayakta durmak için en sağlam duvarımız oldu. Biz ticaret üzerine kurmadık markamızı.
Birçok organizatörün yurtdışından gelen müzik gruplarına maddi anlamda destek veremediği dönemlerde bu festivallerin ana sponsorluklarını yaptık.
Zor durumdaki organizatör arkadaşlarımızın yardımına koştuk. İptal edilen birçok konseri biz sahiplendik. Bu tarz işler bizim o kitleyle kemikleşmemizi sağladı.”
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