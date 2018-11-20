Emsan nasıl yeniden yapılandı?
2008 yılında Karaca Şirketler Grubu’na katılan Emsan’da pek çok değişim oldu. Satış kanalları ve ürünleri çeşitlenen marka bu yıl ilk üç çeyrekte yüzde 50 büyüdü.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Karaca Grup İcra Kurulu Üyesi Galip Bağcı, asıl büyümenin 2019’da olacağını söylüyor. Karaca Şirketler Grubu bünyesinde, Karaca, Karaca Home, Jumbo, Emsan ve Cookplus markaları var.
Mutfak ve sofra sektöründe faaliyet gösteren grup bu yılı 1,4 milyar TL ciroyla kapatmaya hazırlanıyor. 2009 yılında ise yüzde 30 büyüme öngörülüyor.
Karaca Grubu bu yıl 2008 yılında satın aldığı Emsan’a odaklandı. Markanın kurumsal kimliği yenilendi, satış kanalları çeşitlendi ve Emsan mağazaları oluşturuldu.
Yıl içinde iletişim çalışmalarına da başlandı. Şirket, ömür boyu garanti hizmetini de geçen hafta lanse etti. Bu hizmeti anlatan iletişim kampanyası da mecraya çıktı.
2008 yılında markanın satın alınmasından bugüne pek çok çalışmaya imza attıklarını söyleyen Karaca Grup İcra Kurulu Üyesi Galip Bağcı, bu çalışmaları şöyle anlatıyor: “Satın almanın ardından bir yıllık süreçte markanın kurum içine entegre edilmesi üzerine çalıştık.
Daha sonra markanın ticari altyapısını kurmaya yoğunlaştık. Türkiye’nin her il ve ilçesine yayılan bir satış ağı kurduk. Bugün satış noktası sayımız bine ulaştı. Ardından sıra markaya geldi. Yeniden konumlandırma çalışmalarına başladık.
Bu kapsamda yaptığımız pazar araştırmasında tüketicinin marka algısında güven ve dayanıklılık olduğunu gördük.”
Zaten şirket, marka stratejisini de bu araştırmadan çıkan sonuçlara göre planladı. Dayanıklılık ve uzun ömürlülük üzerine bir konumlama yapılması kararının alınmasıyla da Ömür Boyu Garanti hizmeti ortaya
çıktı. Bu noktada şirket ömür boyu garanti verdiği ürünler oluşturdu. Aynı zamanda marka kimliğinde de yeniliğe gidildi.
MARKALAR NASIL AYRIŞIYOR?
Karaca Grubu’nun Emsan’da yaptığı bir başka çalışma ise ürün portföyünün genişletilmesi oldu. Karaca Grubu’na geçmeden önce Emsan’ın pişirme grubu odaklı bir marka olduğunu söyleyen Galip Bağcı, ürün kategorilerinde genişleme yaptıklarını, markayı sofradaki tüm ihtiyaçları çözecek ürün portföyüne sahip hale getirdiklerin belirtiyor.
Bu süreçte çoklu satış kanalı yapısına geçildiğini de ifade ediyor. Mağazacılık ve e-ticaret kanallarıyla 2018’de önemli bir büyüme kaydettiklerini aktaran Bağcı, şu anda yurtiçi ve yurtdışında markanın 14 mağazası olduğunun altını çiziyor.
2019’da hedef ise bu mağazalara 10’u yurtdışında olmak üzere 50 mağaza daha eklemek. Geçen yılın ilk üç çeyreğine göre 2018 ilk üç çeyrekte yüzde 50 büyüdüklerinin de üzerinde duran Galip Bağcı, pek çok şirketin reklam yatırımlarında kesinti yaptığı bir dönemde iletişim yatırımlarını artırmaları konusunda ise şunları söylüyor: “Konda’nın geçen yıl yaptığı araştırmaya göre, perakende sektöründe krizden en az etkilenen sektörlerden biri evlilik ekonomisi. Her yıl 600 bin kişi evleniyor.
Dolayısıyla krizden etkilenmeyen bir iş yapıyoruz. Zaten Karaca krizlerden büyüyerek çıkmış markalardan biri. Bu dönem için
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