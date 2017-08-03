Etkileşim mi, görünürlük mü?
Influencer marketing yapan şirket sayısı artarken bu konuda hizmet veren ajanslar da hem çeşitleniyor hem de sayıca artıyor. 2015 yılında kurulan bir dijital ajans olan CC Media House, Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu ve Rusya’da influencer marketing odaklı faaliyet gösteriyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Ajans, anlaşmalı olduğu, Youtuber, Twitch TV yayıncısı, Instagram fenomeni gibi sosyal ağlarda yüksek takipçi sayılı internet yetenekleriyle birlikte markalara yönelik doğal reklam içerikleri ve marka entegrasyonlu video içerik çalışmaları yapıyor.
CC Media House Direktörü Güven Çelikkaya, çoğunlukla ünlü pazarlamasıyla fenomen pazarlamanın karıştırıldığından bahsediyor. Çelikkaya, “Influencer marketing tamamen tavsiye temelli bir pazarlama yöntemi. Influencer’ların yaptıkları tanıtımlar, takipçileri tarafından deneyim paylaşımı ve tavsiye olarak algılanır” diye konuşuyor.
Ajans olarak kendilerinin sosyal medya fenomenlerinin menajeri gibi çalıştıklarını anlatan Güven Çelikkaya, sponsorluk anlaşmalarını bu kişiler adına yaptıklarını ve onlara içerik konusunda da destek olduklarını belirtiyor.
Türkiye’de genellikle takipçi sayısı yüksek kişilere rağbet olduğundan bahseden Çelikkaya, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Biz mikro influencerlarla da çalışıyoruz. Onların takipçi sayısı genelde 5-10 bin civarında oluyor. Ama etkileşimleri yüksek.
Burada markanın ne yapmak istediği çok önemli. Biz hem yüksek takipçili ınfluencerları, hem de mikro influencerları bir pazarlama karması içinde kullanıyoruz. Özellikle mikro influencerlar markanın birebir temsilcisi oluyor. Marka adına konuşuyorlar ve bunu doğal bir şekilde yaptıkları için etkisi daha büyük olabiliyor.”
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