Ev tekstilinde trend ve koleksiyon merkezi olacağız
Türkiye ev tekstili pazarı bugün 10-12 milyar dolar büyüklüğe sahip. Yaklaşık 180 ülkeye ihracat yapan sektör, tüm dünyada bu alandaki en önemli oyunculardan biri.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Bunu biz söylemiyoruz; Türkiye Ev Tekstil Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD)
Başkanı Ali Sami Aydın söylüyor. Türkiye’nin ev testilinde marka ülke olduğunun altını çizen Aydın, ürün kalitesi, tasarım ve inovasyonla bunun başarıldığını anlatıyor.
Türkiye’yi ev tekstilinde trend ve koleksiyon merkezi yapmak istediklerine değinen Sami Aydın, bu amaçla fuarlar düzenlediklerini söylüyor. 24-28 Ekim’de CNR’da yapılacak Home & Tex fuarının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Aydın, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Bu fuarı beş yıldır yapıyoruz.
Hazır stand konseptli bir fuar bu. Üyelerimiz gelip sadece numunelerini asıyorlar. Bu fuarla da dünyada ev tekstil sektöründe bir ilke imza attık.” Geçen yıl 20 bin metrekarelik alanda 40 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan fuara bu yıl da aynı oranda ziyaretçi gelmesi bekleniyor.
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