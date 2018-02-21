Farklılaşmak adına neler yapılacak?
12 milyon dolarlık yatırımla yenilenen The Ritz-Carlton, farklılaşmak için atağa geçiyor. The Ritz-Carlton İstanbul Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ela Ergin, farklı konseptlerle misafirlerini ağırlayacaklarını söylüyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden turizm, 2015 ve 2016 yıllarındaki daralmadan sonra 2017’de ciddi bir toparlanma yaşadı. Bu toparlanmayla umutlanan turizmde otel yatırımları sürüyor. Bugün sadece İstanbul’da yatırım belgesi almış 174 tesisin inşaatı devam ediyor.
Bu tesislerin 30’u, toplam 15 bin 794 yatak kapasitesine sahip olacak 5 yıldızlı oteller. Halihazırda İstanbul’da 100’e yakın 5 yıldızlı otel bulunuyor. Yeni otellerin de devreye girmesiyle sektörde rekabet iyice artacak.
Bu nedenle de uluslararası markaların da aralarında bulunduğu oteller birbirlerinden farklılaşmak ve öne çıkmak için pazarlama çalışmalarına ağırlık vermiş durumdalar.
YENİLEME YATIRIMI YAPILDI
Turizmdeki durgunluğu renovasyon için bir fırsat olarak değerlendiren Mariott International’ın lüks segment markası The Ritz-Carlton da farklılaşmak için atağa geçmeye hazırlanıyor. The Ritz-Carlton’un İstanbul yönetim kadrosu da bu süreçte yenilendi.
Yaklaşık 30 yıldır global lüks otel zincirlerinde kritik görevlerde bulunan Nicolas A. Kipper, geçtiğimiz ay Ritz-Carlton İstanbul’un dümenine geçti ve genel müdür
olarak görevine başladı.
Yine bu süreçte The Ritz-Carlton İstanbul’un pazarlama ve satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı görevine de Ela Ergin getirildi. Kariyer hayatında Ritz Carlton markasının önemli bir yeri olan Ergin, geçtiğimiz ay 2,5 yıl aranın ardından The Ritz-Carlton İstanbul’a geri dönmüş oldu.
Önceki hafta bir araya geldiğimiz Ela Ergin, 2018’in kendileri için önemli olduğunu, İstanbul’daki 17’nci yılını kutlayan otelin büyük bir renovasyonun ardından kapılarını ‘otantizmdenuzaklaşmadan modern bir havayla’ yeniden açmaya hazırlandığını söylüyor.
Otelin 12 milyon dolarlık yatırımla yenilendiğini ifade eden Ela Ergin, 2018’de farklılaşma yönünde pek çok çalışmaya imza atacakları bilgisini veriyor. Artan teknoloji ve seçeneklerin daha ulaşılabilir olmasıyla beraber insanların dikkat süresinin oldukça kısaldığına vurgu yapan Ergin, bu trendin ve değişimin farkında olarak bazı aksiyonlar almaya hazırlandıklarını söylüyor.
İnsanların ilgi süresinin giderek azaldığından yola çıkılarak ‘pop up konsept’ uygulaması planlandıklarını anlatan Ergin, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Otelin Boğaz manzaralı lounge alanı Bleu Lounge 2-6 haftada bir yenilenen ‘pop up konsept’ ile farklı konseptlerle misafirlerini ağırlayacak.
‘Sağlıklı yaşam’ın giderek artan bir trend olmasından yola çıkarak hafta sonu için farklı paketler hazırladık. Sosyal medya tarafında da değişik işler yapmayı planlıyoruz.”
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