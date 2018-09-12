FCBARTGROUP dört yeni müşteri kazandı
1986 yılında kurulan ve 2015 yılında 80’den fazla ülkede 120’den fazla ofise ve 8 binden fazla çalışana sahip dünyanın en köklü network’lerinden biri olan FCB’ye katılan FCBARTGROUP, son günlerde portföyüne eklediği yeni müşterilerle dikkat çekiyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
İstanbul, Bakü, Almatı ofislerinde 70’e yakın çalışanıyla ATL ve BTL’de FCBARTGROUP, dijitalde FCB RAM ve alışverişçi pazarlamasında FCB RED ile bütünleşik pazarlamayı tek çatı altında sunan ajans, portföyüne son olarak dört yeni müşteri ekledi.
Bunlardan üçünü katıldığı konkurla kazanan ajans, bu şekilde Demirören Enerji çatısı altında yer alan akaryakıt markası Total, Almanya merkezli ayakkabı perakende zinciri Deichmann ve üniversiteli gençler için akıllı çözümler sunma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Youth Holding’i müşterileri arasına kattı.
FCBARTGROUP! bu üç markanın yanı sıra “doğanın enerjisini evlere taşıyan” Chakra’nın da reklam çalışmalarından sorumlu olacak.
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