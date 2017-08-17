Festivalle 5 milyon TL’lik ekonomi yaratacak
Eylül ayında Türkiye’de ilk defa bir erkek hobi festivali düzenlenecek. Tolga Alişoğlu’nun sahibi olduğu Alice İstanbul’un düzenleyeceği Big Boys Festival, yelken, fotoğraf, balıkçılık, otomobil, uçak, oyun gibi akla gelen tüm erkek hobilerini kapsayacak.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
50’ye yakın markanın katılacağı festivalin 5 milyon TL’lik ekonomi yaratması bekleniyor. Skyturk360, Vialand ve Watergarden’da genel müdürlük yapan Tolga Alişoğlu, geçen yılın sonunda Alice İstanbul ismiyle kendi şirketini kurdu.
Bu şirket, markalar ve AVM’ler için etkinlikler tasarlamaktan reklam alanlarının satışına kadar pek çok hizmet veriyor.
Alice İstanbul, bu işlerin dışında 15-17 Eylül tarihlerinde bir festivale imza atmaya hazırlanıyor. Big Boys Festival ismini taşıyan bu organizasyon bir erkek hobi festivali.
Tolga Alişoğlu, reklamverenler için ulaşması en zor hedef kitlenin 20+ ABC1 erkekler olduğunu söylüyor. Alişoğlu, bu yaş grubundaki erkeklerin kendilerine zaman ayırma konusunda sıkıntı çektiklerini de görünce bu etkinlik fikrinin ortaya çıktığını anlatıyor.
Viaport Marina Tuzla’da 15 bin metrekare alanda yapılacak festivalde 50 marka yer alacak. Otomobil, tekne, helikopter, oyun, spor araç ve gereçleri gibi pek çok alandan markanın hem ürünleri hem şovlarla yer alacağı festivalde, içki, yemek, fotoğrafçılık, kahve, tamirat gibi pek çok atölye de olacak.
Tolga Alişoğlu, üç gün boyunca akşam üstleri partiler, akşamları ise ünlü sanatçıların konserlerinin olacağı bu etkinliğe erkeklerin eşleri, çocukları ve sevgilileriyle gelmesini beklediklerinin altını çiziyor.
15 Ağustos’ta bilet satışı başlayacak festivalin maliyetinin 2 milyon TL olduğunu anlatan Tolga Alişoğlu, hedeflerinin hem katılımcı şirketleri hem de tüketiciyi mutlu etmek olduğunun üzerinde duruyor.
Giriş ücretinin 30 TL olduğu bu festivalin üç günde 5 milyon TL’lik ekonomi yaratmasını beklediklerini ifade eden Alişoğlu, bu festivali geleneksel hale getirmek niyetinde. Üstelik sadece İstanbul’da da değil.
Türkiye’nin farklı bölgelerine bu festivali taşımak istediğini söyleyen Alişoğlu, “Türkiye’den dünyaya ihraç edilen bir festival yok. Biz bunu dünyaya ihraç etmek istiyoruz” diye konuşuyor.
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