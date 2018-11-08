Fikri üniversiteliler veriyor, onlar hayata geçiriyor
Kredi Kayıt Bürosu, Findeks Kredi Notu hizmetiyle öne çıkan bir kurum. Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da dikkati çeken KKB, hayal eden üniversitelilerin ‘Sessiz Soru Bankası’ projesini hayata geçirdi.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
1 995 yılında kurulan Kredi Kayıt Bürosu (KKB), finans sektörü ile reel sektörün finansal ihtiyaçlarını karşılayan bilgi ve teknolojiyi sunmak, kurumların operasyonel verimliliklerini artırmak için çalışıyor.
Findeks Kredi Notu, Findeks Karekodlu Çek Sistemi ve Endeksi gibi pek çok ürünü var kurumun. Findeks Kredi Notu’nu aktif kullanan müşteri sayısı 5 milyona ulaşmış. Bugün piyasada dolaşımda olan çeklerin ise yüzde 50’si karekodlu.
Bu bilgileri geçen günlerde bir araya geldiğimiz Kredi Kayıt Bürosu Kurumsal İletişim Müdürü Handan Erdoğdu verdi. Bu ürünleri tanıtmak için geçmişte pek çok iletişim kampanyası yapan kurum, son olarak 2017’nin son çeyreğinde karekodlu çekin bilinirliğini artırmak için bir iletişim kampanyası yapmıştı.
Kurum dijital mecralarda iletişimi sürdürüyor. Kredi notunda fayda yarattıkları pek çok sektör olduğunu ve orada da bir dijital kampanya yapmak istediklerini söyleyen Erdoğdu konuşmasını şöyle sürdürüyor:
“Kredi notuna bağlı risk bazlı fiyatlama pek çok alanda arttı. GSM operatörleri, oto kiralama şirketleri, beyaz eşya bayileri ve emlakçılar bu ürünümüzü kullanıp müşterisine artı fayda yaratıyor. Kısacası kullanım alanları yaygınlaştı.
Bu alanda eğitim videoları çektik. Dijital mecrada göstereceğimiz eğlenceli ve 4-5 dakikalık videolar oldu.
Notu iyi tutmayı anlatırken finansal okuryazarlık da sağlamak istiyoruz. Çünkü herkesin bütçesini dikkatli yönetmesi gereken bir dönemdeyiz.”
KSS PROJELERİ
KKB’nun dikkat çekici kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları da var. Üniversite öğrencilerinin katıldığı ‘Hayal Edin Gerçekleştirelim’ yarışması kapsamında kendilerine pek çok proje fikri geldiğini söyleyen Erdoğdu, projeleri değerlendirip ilk 60’a girenleri bir kitapçıkta topladıklarını anlatıyor.
Bugüne kadar üç proje gerçekleştirilmiş bu fikirlerden. En dikkat çekeni ise ‘Sessiz Soru Bankası’. Görme engelli bir öğrencisinin önerisi olan bu proje, görme engelli öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlamak için kendilerine uygun kaynak olmamasından yola çıkılarak yapılmış.
2017 yılında bin 500 görme engelli öğrencinin sınava girdiğini ve 600’ünün kendilerinin oluşturduğu sessiz soru bankasını kullandığını belirten Erdoğdu şunları söylüyor: “Bu projeyi İstanbul Üniversitesi’nin desteğiyle yaptık.
Kurumumuzda çalışan gönüllüler önce soru bankası okuma konusunda eğitim aldılar. Ardından 10 bin soru okundu. Soru sayısını artırmak için projeyi sürdürüyoruz.”
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