Filmdeki gerçek anne-çocuk duygusal bağı güçlendirdi
Anneyi anlayan marka olarak konumlandırılan Bebelac Gold, iki yılda yüzde 9 pazar payına ulaştı. Şirket son reklam kampanyasında gerçek bir anne ile bebeği ekrana taşıdı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Nutricia Anne Bebek Beslenmesi Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu, bu sayede hem tüketiciyle aralarındaki duygusal bağı güçlendirdiklerini hem de satışları artırdıklarını söylüyor.
Türkiye’de bebek beslenmesi pazarı 858 milyon TL’lik büyüklüğe sahip. Pazardaki en büyük pay devam sütlerine ait. Bu alanda Danone Nutricia iki marakasıyla yer alıyor: Aptamil ve Bebelac.
Bebelac 2000’li yıllardan beri piyasada. İki yıl önce şirket Bebelac Gold ürününü lanse etti. Özellikle gerçek anne ve bebek hikayeli reklam filmleriyle dikkat çeken bu marka iki yıl içinde yüzde 9 pazar payına ulaştı.
Nutricia Anne Bebek Beslenmesi Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu, eskiden doktor tavsiyesine önem veren annelerin, dijital mecraların yaygınlaşmasıyla artık diğer annelerin tavsiyelerine daha çok önem verdiklerini ifade ediyor. Aydoğdu, Bebelac’ın iletişim stratejisini daha çok içerik zenginliği üzerine konumlandırırken,
Bebelac Gold’u annenin yanında olan, anneyi anlayan marka olarak konumlandırmalarının altında da bunun olduğunu söylüyor. Hatta markanın son reklam kampanyasında gerçek bir anne ile bebeği ekrana taşındı.
Bu reklam kampanyasının çok beğenildiğini ve sosyal medyada çocuğu olsun olmasın herkesin güzel yorumlar yaptığını gördüklerini söyleyen Pelin Aydoğdu, tüketici ile ciddi bir duygusal bağ yakalandığının altını çiziyor.
Aydoğdu, henüz Nielsen verilerinin ellerine ulaşmadığını ancak zincir mağazaların kasa çıktılarına göre bu kampanya sonrasında satışlarının yüzde 10 arttığını gördüklerini söylüyor.
Pelin Aydoğdu, medya karmasında TV’nin yanı sıra dijitale de ciddi yatırım yaptıklarını anlatıyor. Bu noktada Bebelac’ın “Mutlu Bebekler” sitesinden bahseden ve SMS ile anneleri haftalık olarak bilgilendirme sistemleri de olduğunu ifade eden Aydoğdu, bu yönde yaptıklarını ve gelecek hedeflerini ise şöyle anlatıyor: “Çok iyi bir anne danışma hattımız var.
Bu ekipte kendi alanında uzman kişiler birebir annelerin sorularını cevaplıyor. Şimdi Mutlu Bebekler’de çok yeni live chat’e geçiyoruz. Kampanyamızın devamında mutlu bebeklerin üzerinden annelerin konuştuğu Facebook ya da benzer mecralarda platformlar olacak.”
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