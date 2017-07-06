Garanti Caz Yeşili, 20’nci yılını kutluyor
Garanti Bankası, iletişimde olduğu gibi eğitim ve yetenek açığı, girişimcilik ve kültür ve sanat alanlarında geliştirdiği projelerde de sürdürülebilirlik yaklaşımıyla hareket eden kurumlardan biri.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Örneğin İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) gerçekleştirdiği İstanbul Caz Festivali’ni ‘Garanti Caz Yeşili’ markasıyla 20 yıldır aralıksız destekliyor.
Banka sadece bununla da kalmıyor, yıl boyunca çeşitli mekanlarda gerçekleşen ‘Garanti Caz Yeşili’ konserleriyle de müzikseverlerle bir araya geliyor.
Garanti Bankası Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Birim Müdürü Elif Güvenen, bu yıl 4-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde 20’nci yılları olması vesilesiyle müzikseverler için bazı süprizler hazırladıklarını söylüyor.
Güvenen, bu kapsamda Türkiye çapında 100 üniversite öğrencisinin bir arkadaşıyla beraber İstanbul’da ağırlanacağını ifade ediyor.
Bunun yanı sıra yıl içinde başka süprizlerin de geleceğini belirten Güvenen, banka olarak cazseverlerin sayısını artırmayı, yetişen yeni kuşakların evrensel müzik kültürüyle etkileşim kurmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söylüyor.
Peki geçen 20 yıl içinde Garanti’nin desteğinin cazseverlerin sayısını artırma ve bankaya katkı anlamında nasıl bir geri dönüşü oldu?
Öncelikle 20 yıl içinde konserlerin birkaç mekandan İstanbul’a yayılan bir festivale dönüştüğünü söyleyen Elif Güvenen, yeni yeteneklerin keşfedildiğini, festivale özel düet ve projeler gerçekleştirilmeye başlandığını ifade ediyor.
Yaptıkları araştırma sonuçlarına göre bu süre zarfında Garanti olarak bilinirlik yarattıklarını da dile getiren Güvenen, müziği takip eden kitle içinde marka algısı ve markayı tercih etme oranlarında artış olduğundan bahsediyor.
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