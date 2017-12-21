Gastronomi turisti daha çok harcıyor
Geçen yıl turizmdeki yüzde 30’luk daralmayla birlikte Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı 25 milyon 352 bine, turizm gelirleri ise 22 milyar dolara düştü. Bu yıl geçen yıla göre sektör toparlanma eğilimine girse de Türkiye’nin 2023 turizm hedefi olan 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm gelirine ulaşması çok da kolay görünmüyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Bu noktada turizm çeşitlerinin artması şart. Bugün turizmde kıyı, doğa,kültür, inanç, termal, sağlık gibi alanlar öne çıkıyor. En son gastronomi turizmi de ulusal turizm politikalarında yer almaya başladı. Çünkü insanlar artıksadece hoş vakit geçirmek için bir ülkeden diğer bir ülkeye gitmiyor.
Artık lezzetli bir yemeği tatmak kadar o yemeğin nasıl yapıldığını da görmek, tecrübe etmek istiyorlar. Türkiye zengin mutfak kültürüyle de bu ihtiyacı karşılayabilecek ülkelerden biri.
Gastronomi Turizmi Derneği ve Xsights Araştırma’nın altı aylık çalışmasıyla ortaya çıkarılan gastronomi turistlerine yönelik araştırmanın sonuçları da gösteriyor ki, gastronomi için Türkiye’ye gelen turistlerin harcamaları daha yüksek. Öyle ki bir turist Türkiye’de günde ortalama 83 dolar harcarken gastronomi turisti 136 dolar harcıyor. Ortalama yedi gün kalan gastronomi turisti, bu süre zarfında harcadığı 945 doların 259 dolarını yeme-içmeye veriyor.
Normal bir turist ise dokuz gün kalıyor ve 837 dolar harcıyor. Bunun ise sadece 180 dolara yakınını yemeiçme için ayırıyor. Bu araştırma aslında gastronomi turistinin daha fazla para harcama eğiliminde olduğunu gösteriyor. Peki bu turisti çekmek için neler yapılabilir? Gastronomi Turizm Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, bunun için Türk mutfağının tanıtımına önem verilmesi gerektiğinin altını çiziyor. B
oztepe, zengin bir mutfak kültürümüz olsa da farklı pişirme yöntemleri ve yemek tariflerinin geliştirilmesi gerektiğini de söylüyor. Gürkan Boztepe, gelen turiste gastronomide otantik bir deneyim yaşatmanın önemine de vurgu yapıyor.
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