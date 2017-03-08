Geniş Ekran’ın hedefi büyük
Son dönemde dijitalde kendi kanalını kurmak gittikçe yaygınlaşmaya başladı. Ünlülerden markalara kadar pek çok kişi ve kurum bu yolu izliyor. 7 Şubat’ta bir kadın girişimcinin kurduğu Geniş Ekran ise bunlardan farklı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Çünkü platformun fikir annesi olan İpek İyier, bir yaşam kanalı kurmak için yola çıktı. Kendi prodüksiyon şirketi IPEC Entertainment bünyesinde kurulan bu platformda, müzik, seyahat, moda, kültür & sanat, sağlık, yemek, güzellik, çocuk, iş dünyası, otomotiv, hobi, astroloji, magazin, mizah olmak üzere hemen her konudan özgün yapımlar yer alıyor.
Üstelik program sunucuları da Fuat Güner, İzzet Öz gibi kendi alanlarında ünlü isimlerden oluşuyor. İpek İyier, kısa sürede Türkiye’nin en çok takip edilen dijital platformları arasına girmeyi ve ilk altı ayın sonunda ortalama 25 bin aboneye ulaşmayı hedeflediklerini söylüyor.
Birinci yılın sonunda ulaşmayı hedefledikleri abone sayısının ise 75 bin olduğunu anlatıyor. İyier, “Reklam pastasında dijitalin aldığı pay büyüyor. Reklamveren dijitalde farklı şeyler yapmak istiyor. Biz bu platformla onların yeni reklam mecrası olmak istiyoruz” diyor.
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