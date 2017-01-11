Gittigidiyor’da 2017’de neler olacak?
eBay dünyasında Gittigidiyor’un büyümesiyle dikkat çektiğini belirten Gittigidiyor Pazarlama Müdürü Feyza Dereli Fedar, 2017 yılında şirket yönetiminin ajandasında iki önemli konu olduğunu söylüyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Bunlardan biri Türk satıcıları eBay’e açmak, diğeri ise eBay envanterine Gittigidiyor üzerinden erişim fırsatı sunmak. Ayrıca şirket yıl içinde ilk fiziksel mağazasını açmaya hazırlanıyor.
2001 yılında kurulan ve 2011 yılında hisselerinin yüzde 93’ü eBay tarafından satın alınan online alışveriş sitesi Gittigidiyor, geçen yıl kalan hisseleri de satın almasıyla tamamen eBay’in oldu.
2016’yı bu gelişmenin yanında yüzde 30’luk büyüme ile kapatan Gittigidiyor’un yöneticilerinin 2017 ajandasında iki önemli konu var; eBay’in envanterine Gittigidiyor üzerinden erişim fırsatı sunmak ve satıcıları da eBay’e açmak.
Şirket işbirlikleri ve iletişim anlamında da yıl içinde pek çok çalışmaya imza atmaya hazırlandıklarını söyleyen Gittigidiyor Pazarlama Müdürü Feyza Dereli Fedar ile önceki hafta bir araya gelip tüm bu planları konuşma fırsatımız oldu.
MAĞAZA AÇABİLİRSİNİZ
Son yıllarda kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklandıklarını belirten Fedar, kullanıcılarıyla duygusal bağ yaratmaya yönelik iletişim yapmaya başladıklarını anlatıyor. Farklı şirket işbirliklerine imza attıklarının da altını çizen Fedar, Vodafone’la yaptıkları işbirliğinin bu anlamda ilk olduğunu da sözlerine ekliyor.
Bu işbirliği ile birlikte Vodafone müşterilerinin Gittigidiyor’da mağaza açabileceklerini ifade eden Fedar, bu tarz işbirliklerinin önümüzdeki dönemde daha da artacağının üzerinde duruyor.
Satıcıları yurtdışına açma yönünde Kiğılı ile bir pilot uygulama yapıldığını
hatırlatan Fedar, 2017’nin ikinci çeyreğinden itibaren başka markaların ebay’de mağaza açmasının söz konusu olacağını söylüyor.
PROJELER ÇEŞİTLİLİK ODAKLI
eBay envanterinin Gittigidiyor’da listelenmesi için ise çalışmalar başlatılmış durumda. Tüketiciler, yılın ilk çeyreğinden sonra eBay ürünlerini Gittigidiyor’dan buradaki ödeme sistemlerini kullanarak alabilecek.
Sürenin bu kadar uzamasının en önemli nedeni ise eBay envanteri ile Gittigidiyor’daki 10 milyon ürünün 100 milyona çıkacak olması. Gittigidiyor’da 2017 yılı için konmuş bir başka hedef ise fiziksel bir mağaza açmak. Yer olarak ise Bağdat Caddesi seçilmiş bulunuyor.
Peki iletişim konusunda neler yapılacak?
Feyza Dereli Fedar’dan aldığımız bilgiye göre, 2017’nin ilk çeyreğinde imaj reklamıyla mecralara çıkacak olan şirket, dijitalde ise yıl boyunca müşterileriyle iletişim halinde olacak. 2016 yılında değerlere sahip çıkma adına da bazı projelere imza attıklarını söyleyen Fedar, bu anlamda çeşitliliğe odaklandıklarını belirtiyor. Kadınların istihdamı konusunda farklı çalışmalar yapan şirketin çalışanlarının, iş hayatındaki kadınların yaşadıklarını anlatan bir tiyatro oyununu da sahneye koyduklarını da hatırlatıyor. Çeşitlilik odaklı projelere 2017’de de devam etmeyi planladıklarını belirten Fedar, bu projelere şirket paydaşlarını da dahil etme niyetleri olduğunun altını çiziyor.
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