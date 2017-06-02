Göç ve büyük verinin psikolojisi konuşulacak
Uluslararası ‘Araştırmada Yenilikler’ konferansının sekizincisi bu yıl 24 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Bu yıl konferansta Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerin toplum yapısına, tüketime ve pazarlamaya olan mevcut ve gelecek etkilerini, ekonomist, sosyolog, göçmen, politika uygulayıcı ve araştırmacılardan oluşan panelistler tartışacak.
Ayrıca ‘Dijital ayak izlerimiz insanları tanımak ve davranışları tahmin etmek için nasıl kullanılıyor?’, ‘Bilgi çağını kaçırmamak için araştırmada bulut bilişime geçme zamanı mı?’ gibi konular konuşulacak.
Konferans, her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal bir proje ile de hayata katkı sağlayacak. Toplanan bağışlarla UNlCEF’in ‘Tarımda Çocuk işçiliğinin Önlenmesi’ programına destek olunacak.
Konferans Başkanı ve lpsos CEO’su Sidar Gedik, yeniliğin her zaman insanın kontrolünde gerçekleşmediğini, bazen de genel koşulların belirleyici olduğunu ve işinizi eskisinden farklı yeni bir şekilde yapmak zorunluluğu doğurduğunu söylüyor.
Gedik, konferansla ilgili şu bilgileri paylaşıyor: “Bundan hareketle biz de bu yılki konferansımızda konu başlıklarını, yeni teknolojiler temelinde kontrollü bir şekilde süreçlerimize dahil ettiğimiz yenilikler ve kontrolümüz dışında hayatımıza giren ve işimizi farklı bir şekilde ele almak durumunda olduğumuz yenilikler olarak iki ana başlık altında belirledik. Büyük verinin psikolojisinden göç olgusuna varan geniş bir yelpazede bu yenilikleri 24 Mayıs’ta konuşacağız”
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