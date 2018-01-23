GTB İstanbul’un kuruluşu Ford Otosan’a ne kattı?
Bütünleşik ajans yapısıyla kurucu müşterisi Ford’a hizmet veren GTB, Türkiye’de ilk yılını doldurdu. GTB İstanbul’un hayata geçmesiyle verimlilikte olumlu etkiler görmeye başlayan Ford Otosan için konsolide bir pazarlama planı yapmak da kolaylaştı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Uluslararası reklamveren-lerin günümüzdeki en büyük problemlerinden biri, pazarlama iletişimi alanında çalıştıkları pek çok ajansı yönetme zorluğu. Ford, farklı reklamcılık disiplinlerine ait ajansların kendileri için güçlerini birleştirmeleri ve ana strateji ortağı olmaları yolunda 2007 yılında WPP ile farklı bir ajans modelini uyguladı.
Önce Team Detroit ardından ise Blue Hive hayata geçirildi. Geçen yıl ise bu inisiyatiflerin birleştirilmiş hali olan GTB’nin İstanbul ofisi 28 kişilik ekibiyle kurucu müşterisi Ford’a hizmet vermek için kuruldu.
Bugün küresel ölçekte beş kıtada 52 ofisiyle kurucu müşterisi Ford’a hizmet veren GTB, stratejiden reklama, dijitalden tasarıma, CRM ve satış noktası aktivasyonlarından sosyal medyaya, içerik geliştirilmesinden prodüksiyona, pazarlama iletişimi alanında verilen tüm hizmetleri tek çatı altında toplamış durumda.
Peki GTB İstanbul’un kuruluşu Ford’un Türkiye’deki şirketi olan Ford Otosan’a ne kattı?
Hız ve verimlilik anlamında olumlu etkilerin görülmesinin yanında, şirket, geçmişte altı ajansı yönetirken şu anda GTB ile birlikte üç ajansı yönetir hale geldi. Bu da konsolide bir pazarlama planı yapmayı kolaylaştırdı.
Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, 1,5 yıldır şirkette ciddi bir dijital dönüşüm ve inovasyonun tabandan başlayarak yayılması üzerine kurgulanmış bir stratejiyi hayata geçirmeye çalıştıklarını söylüyor. Yücetürk, müşteri deneyimini yeniden tasarlamanın buradaki önemine de vurgu yapıyor.
Ajansın 2018 vizyonunu ise GTB Türkiye’nin Genel Müdürü Anet Tokatlıoğlu, şu sözlerle anlatıyor: “GTB’nin yetenek havuzunu geliştirerek büyümek, entegre iş yapış şeklimizle müşterimizin ana strateji ortağı olarak kazandırdığımız katma değeri daha da geliştirmek ve tüketici yolculuğunu A’dan Z’ye takip ederek iletişim stratejilerimizi bu minvalde oluşturmak.”
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