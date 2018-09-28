Gurme lezzetleriyle farklılaşacak
33 yıllık geçmişe sahip olan Yudum, geçen yıl bünyesine kattığı Egemden markasıyla tüketicileri inovatif ürünlerle tanıştırıyor. Egemden, son olarak trüf ve çilokata aromalı zeytinyağını satışa sundu. Marka, yeni ürünler için çalışmalarını sürdürüyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Yudum, Sırma, Egemden gibi markaları bünyesinde bulunduran Savola Gıda, portföyünü yeni gurme lezzetler ile zenginleştiriyor. Son olarak Egemden Zeytinyağları’nın trüflü ve çikolata aromalı zeytinyağı çeşitlerini pazara sunan şirket, yeni ürünlerin iletişimini konvansiyonel ve dijital mecralar aracılığıyla yapacak.
Önümüzdeki dönemde Egemden markasının yurtiçi pazarda aktif olarak iletişim çalışmalarına devam edilecek. Savola Gıda, ayrıca, Türkiye pazarında yeni olan ancak İspanya ve İtalya gibi zeytinyağı ile özdeşleşmiş pazarların aşina olduğu yeni tatlara da portföyünde yer verecek. Şirketin gurme serisinin hem Türkiye’de hem de yurtdışı pazarlarda tanıtımları sürecek.
YENİ ÜRÜNLER
Türkiye pazarında uzun yıllardan beri gelen alışkanlıkla tüketiciler, alım tercihini yağın cinsine odaklı olarak yapıyor. Ancak yemek hazırlığında en önemli yardımcı oyuncu olan yağların yemek kalitesine olan katkısı azımsanamayacak kadar büyük.
Bu nedenle 1985’ten bugüne kadar sektörde faaliyet gösteren Yudum, yeni tüketim trendlerinden yola çıkarak tüketicilerin farklı pişirme yöntemlerine ve alışkanlıklarına farklı çözümler sunmayı amaçlamış durumda.
Savola Gıda Kıdemli Pazarlama Müdürü Burcu Yaman, önümüzdeki dönemde de yağın çeşidinden çok ne için kullanıldığına odaklanmanın pişirme ve lezzet kalitesine olan katkısını tüketicilere anlatacaklarını belirtiyor.
Yaman, bu konuda şunları söylüyor: “Bundan hareketle yakın geçmişte Türkiye pazarında bir ilke imza atarak tüketicileri ‘Kızartma Ustası’ ürünlerimiz ile tanıştırdık. İnovatif bir diğer ürünümüz tereyağ lezzetinden ilham alarak ortaya çıkardığımız ayçiçek yağı ‘Ziyafet’ oldu.
Bunların ardından şimdi de zeytinyağı tarafında Egemden ailesinin yeni üyeleri çikolata ve trüf aromalı zeytinyağları tüketiciyi farklı lezzetlerle buluşturuyor. İlerleyen dönemlerde tüketicilerimize yeni sürprizlerimiz olabilir.”
TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI
Türkiye’de sıvı yağ tüketiminde ayçiçek yağı yüzde 80, zeytinyağı yüzde 12 pay alıyor. Ayçiçek yağının tüketiciler nezdinde çoğunlukla tercih ediliyor olmasının çeşitli nedenleri var.
Burcu Yaman, Türkiye pazarında uzun yıllardan beri gelen alışkanlıkla tüketicilerin yağın cinsine odaklı olarak alım tercihi yaptıklarını dile getiriyor. Yaman, “Tüketicimiz yeniliklere açık ve yağ çeşitlendirmesi konusunda gün geçtikçe bilinçleniyor.
Yeni ürünlerimizin de zamanla tüketicilerin mutfağının vazgeçilmez bir parçası olacağını düşünüyorum” diyor.
Şirketin ‘Ege’min Bereketi Kadının Emeği’ projesi de devam ediyor. Egemden’e ait olan bu sosyal sorumluluk projesinin ürünü olan tasarım şişeler mevcut. Şu anda Ayvalık’ta 50 kadın, farkı şişe tasarımlarını Egemden için hayata geçiriyor.
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