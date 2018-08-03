Güvenlikte entegre çözümler sunacak
Kale Endüstri Holding, 65’inci yılında, ‘Türkiye’nin Güvenlik Alışkanlıkları Araştırması’ yaptırdı. Çıkan sonuçlar doğrultusunda da hedefini, güvenliği ve insanların huzurunu, entegre ürün ve hizmetler sunarak sağlamak olarak belirledi.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Kale Kilit, Kale Çelik Kapı ve Kale Alarm gibi markaları bünyesinde bulunduran Kale Endüstri Holding, bu yıl 65’inci yaşını kutluyor. Bu özel yılda holding, Türkiye’nin güvenli yaşamak konusunda tutum ve davranışlarını anlamak ve güvenli yaşamak konusunda bilinç oluşturmak üzere kapsamlı bir tüketici araştırması yaptırdı.
“Türkiye’nin Güvenlik Alışkanlıkları Araştırması”, sekiz ilde 3 binin üzerinde kişiyle yüz yüze konuşularak yapıldı. Bu araştırmada çıkan en önemli sonuçlardan birisi, insanların güvende hissetmek için entegre çözümler beklediği yönündeki bulgu oldu.
Grup da bu doğrultuda hedefini, bugünün ve geleceğin dünyasında güvenliği ve insanların huzurunu, entegre ürün ve hizmetler sunarak sağlamak olarak belirledi.
Peki, bu hedef doğrultusunda neler yapılacak? Önceki hafta bir araya geldiğimiz Kale Endüstri Holding Pazarlama Direktörü Billur Kaymak Burkutoğlu ile bunu konuştuk. Billur Kaymak Burkutoğlu, bu hedef doğrultusunda, üretim, AR-GE ve insan kaynakları yatırımlarıyla, önümüzdeki 65 yılın güvenlik ihtiyaçlarını çözmeye odaklandıklarını anlatıyor.
Burkutoğlu, 300 milyon TL yatırımla hayata geçirdikleri Çerkezköy’deki fabrikayla buna ilk adımı attıklarını da söylüyor. Bu fabrikayla üretim kapasitesini 2 katına çıkaran şirket, yakın zamanda AR-GE merkezi belgesi almaya da hak kazandı. Yönetim ofisini 150 milyon TL’lik yatırımla Vadistanbul’a taşıyan holding, burada ve fabrika binasında iki tane showrooom da açtı.
Bu deneyim ve satış alanlarını artıracakları bilgisini veren Burkutoğlu, bir yandan da yenilikçi ürünler üzerine çalıştıklarını belirtiyor. Hedef ise portföydeki yeni ürünlerin ciro içindeki payını üç yılda 3 kat artırmak.
Örneğin, şirketin en yeni ürünü Eksra Defans. Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve dünya patenti alınan bu ürün alarm sistemi ile silindiri konuşturuyor. Bu üründe kilit silindiri kırıldığında alarm devreye giriyor.
DİJİTAL ÖNE ÇIKACAK
Billur Kaymak Burkutoğlu, fiziki güvenlik de dahil tüm güvenlik pazarının 18 milyar TL’lik bir pazar olduğunun altını çiziyor. Burkutoğlu, konut ve işyeri güvenliğinin yanı sıra farklı alanlarda da güvenlik uygulamaları olduğunu hatırlatıyor. Örneğin spor salonlarındaki kabin kilitleri, otel odalarındaki kartlı kilitler ve kasalar gibi…
Peki entegre güvenlik çözümleri sunan şirket, bunu tüketiciye bu şekilde anlatmayı düşünüyor mu? Yakın zamanda böyle bir iletişim kampanyasına başlayacaklarını söyleyen Billur Kaymak Burkutoğlu, özellikle dijitalde farklı içeriklerle tüketicilerinin karşısında olacaklarını anlatıyor.
Burkutoğlu konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Entegre güvenlik hizmeti veren tek şirket olarak halkı bilgilendirmek konusunda kendimizi sorumlu da hissediyoruz. Kapıların özellikleri nedir? Her çelik kapı aynı mıdır?
Neye göre seçmeliyiz? Hangi kilit sistemleri hangi ihtiyaçlara hizmet eder? Silindirinizi nasıl kolayca takıp çıkartabilirsiniz? Bunun gibi konularda videolar hazırlıyoruz. Dolayısıyla dijital pazarlama bizim için çok
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