Halkla ilişkiler sektörünü dijitalleşme büyütecek
TÜHİD Başkanı Gonca Karakaş, Türkiye’de halkla ilişkiler sektörünün hak ettiği büyüklükte olmadığını söylüyor. Dijitalleşmenin sektörü büyüteceğini anlatan Karakaş, itibar yönetimi, lider iletişimi, kurum içi iletişim gibi konularda talep artışı bekliyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Türkiye’de iletişim sektörünün en eski örgütü olan Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) 45’inci yılını geride bıraktı. Bugün 220 üyesi bulunan TÜHİD’in başkanlığını Gonca Karakaş yapıyor.
Geçen yıl yeniden başkan seçilen Karakaş, ikinci dönem başkanlığında var olan projeleri sürdürmenin yanı sıra yeni projeleri hayata geçirme niyetinde. Altın Pusula öncesinde bir araya geldiğimiz Gonca Karakaş, özellikle sektörün son dönemde büyüyememesinden şikayetçi.
Bugün 100 milyon dolarlık bir sektör olduğu tahmin edilen halkla ilişkiler sektöründe bine yakın şirket olduğunu dile getiren Karakaş, sektörün en büyük sorunlarından birinin de kalifiye insan gücü olduğunu anlatıyor.
Sektörün algısı konusunda da sorunlar olduğundan bahseden Karakaş, halkla ilişkiler ajanslarının sadece medya ilişkileri yönetimi ve etkinlik yaptığının düşünüldüğünü anlatıyor, iyilik yaratmak (goodness), itibar yönetimi, lider iletişimi ve kurum içi iletişimin önümüzdeki günlerde daha da öne çıkacağını söyleyen Karakaş, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “En büyük katma değerlerimizden biri liderlik ve sürdürülebilirlik iletişimi. Bunun yanında dijitalleşmeyle birlikte içerik üretme kabiliyetimiz halkla ilişkiler ajanslarını daha da öne çıkaracak. Ben sektörün bu yıldan itibaren çok daha hızlı büyüyeceğini düşünüyorum.
Bu noktada ajansların da global trendlere, her konuya ve dinamiğe hakim olması gerekiyor. Yöneticilerin iletişim danışmanlığına verdikleri önem ve ayırdıkları kaynaklar da eş zamanlı olarak her geçen gün artıyor.”
Peki TÜHİD bünyesinde 2018’de neler yapılacak? Birincisi, Anadolu Buluşmaları’na devam edeceklerini söyleyen Gonca Karakaş, her yıl en az 4-5 kente gidildiğini anlatıyor.
İkincisi, iletişim sektörünün profesyonelleri, genç meslektaşlar, iş dünyasının temsilcileri ve genç girişimcilerin her ayın son cuma günü TÜHİD Connect etkinliğinde bir araya geleceğini söyleyen Karakaş, bu etkinliğin ilkini 26 Ocak’ta yapacaklarını belirtiyor.
Üçüncüsü ise üye sayısını 300’e çıkarma niyetinde olan Karakaş, özellikle genç iletişimcilere ulaşmak için de çalıştıklarını ve iletişim fakültelerini ziyaret ettiklerini ifade ediyor.
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