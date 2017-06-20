Hedef, jenerik marka olmak
Operasyonel kiralama sektörünün önemli oyuncularından olan DRD, bireysel yıllık kiralama markası OneCar ile otomobil sahibi olmaya yeni bir alternatif getiriyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
10 yıl içinde her beş yeni otomobilden birine yıllık kiralamayla sahip olunmasını bekleyen DRD Filo Kiralama Genel Müdürü İlkay Ersoy, “Bu alanda akla gelen ilk marka olmayı hedefliyoruz” diyor.
Türkiye’de şirketlere yönelik operasyonel filo kiralama pazarı her yıl yaklaşık yüzde 19 büyüyor. 10’un üzerinde oyuncunun olduğu bu pazardaki önemli oyunculardan biri DRD. 35 bin adedi aşkın araç parkı ile bu alanda hizmet veren şirket, bireysel yıllık kiralama alanına yarattığı yeni markası OneCar ile girdi.
Şirket, bu yepyeni sistemle bireylere diledikleri araca, aylık sadece sabit bir kira bedeli ile iki yıldan dört yıla kadar sürelerle, hiçbir ekonomik ve operasyonel yüke katlanmadan ulaşabilme imkanı sunuyor.
Ayrıca araç sahibi olmanın getirdiği ikinci elde değer kaybı, sigorta, hasar, bakım/onarım, MTV gibi hiçbir maliyet yüküne katlanmadan, hasar veya arıza halinde anında sunulacak ikame bir araçla yola devam edebilme kolaylığı da söz konusu.
Bireysel yıllık araç kiralama Türkiye için yeni bir pazar olsa da Amerika ve Avrupa’da uzun zamandır kullanılan bir yöntem. Bugün ABD’de trafiğe çıkan yeni araçların yüzde 35’i bireysel uzun dönem kiralama yöntemiyle kullanılıyor.
Son verilere göre bu ülkede yılda 4,8 milyon araç bireysel uzun dönem kiralama yöntemiyle trafiğe çıkıyor. Avrupa pazarına bakıldığında ise 2020 yılında bireysel yıllık kiralama kapsamındaki araç sayısının 1,5 milyona ulaşması bekleniyor.
DRD Filo Kiralama Genel Müdürü İlkay Ersoy, Türkiye’de başta Y kuşağı olmak üzere tüketici davranışları incelendiğinde ‘sahip olma’ yöntemleri yerine ‘kullanma’ yönünde önemli tercih değişiklikleri olduğunu gördüklerini dile getiriyor. Ersoy, “Bu noktada bireysel yıllık kiralamanın, kiralama sektörünün geleceğini oluşturacağını düşünüyoruz” diye konuşuyor.
Önümüzdeki 5-10 yıllık dönemde trafiğe çıkacak her beş yeni otomobilden birinin bireyler tarafından uzun dönemli olarak kiralanacağını ifade eden Ersoy, bireysel yıllık kiralama segmentinin gelişerek otomobil pazarının büyümesine de önemli bir katkı sağlayacağını öngördüklerinin altını çiziyor.
OneCar ile bireylere yönelik pazarlama iletişimi çalışmaları yapacaklarını da anlatan İlkay Ersoy, tüm mecraları kullanacakları bir iletişim kampanyasına başladıkları bilgisini veriyor.
Happy People Project’in hazırladığı filmlerin gösterildiği dijital, mecra karmasında öne çıkacak. Bu alana girmeye hazırlanan başka şirketler de bulunsa da hedef kısa vadede bireysel kiralamada jenerik marka olmak.
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