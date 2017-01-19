Hedef kadınlara odaklanarak fark yaratmak
Türkiye’de saç bakım pazarının büyüklüğü 1 milyar TL’yi geçmiş durumda. Geçen yıl bu pazar yüzde 10 büyüdü. Global oyuncuların yanı sıra yerli pek çok oyuncunun kıyasıya rekabet ettiği bu pazarda Henkel, geçen yıl aldığı Blendax ile birlikte üç markasıyla mücadele ediyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Saç boyası ve şekillendirmesinde öne çıkan şirketlerden biri olduklarını söyleyen Henkel Saç Bakım Kategori Müdürü Barış Erdoğan, şampuan pazarında ise üçüncü sırada olduklarını belirtiyor.
Bu pazarda daha üst sıralara çıkmak için iletişime ağırlık verdiklerini anlatan Erdoğan, Blendax’ı aile, Gliss markasını bakım, Syoss markasını ise saç problemlerine çözüm sunan marka olarak konumlandırdıklarının altını çiziyor.
Özellikle saç problemlerine çözüm sunan markaların erkek hedef kitleye iletişim yaptığına değinen Erdoğan, bu alanda kadına yönelik iletişim yapan marka açığını kapatmak için harekete geçtiklerine de vurgu yapıyor.
Bu anlamda marka elçisi olarak Tülin Şahin seçilmiş ve marka konumlandırması ise “Güçlü kadınlar, güçlü saçlar” olarak yapılmış durumda.
360 derece bir reklam kampanyasıyla mecralarda yer almaya başlayan markanın yayına başlayan web sitesinde ise video ve güzellikle ilgili ipuçları sunulacak.
Tüketiciye birebir dokunmak için farklı etkinlikler yapmayı planladıklarını belirten Erdoğan, “Hedefimiz kendi segmentimizde en hızlı marka olmak” diye konuşuyor.
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