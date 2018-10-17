Hedef Türkiye’yi lüks destinasyonlar arasında konumlandırmak
Türkiye’nin dünyanın sayılı lüks destinasyonlarından biri olarak konumlandırılması amacıyla hayata geçirilen LuxinTurkey “The Finest Collection” platformunun beşincisi bu yıl İstanbul’da Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleşiyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Dünyanın lüks seyahat konusundaki en önemli danışmanlarının, dünyanın önde gelen lüks seyahat kulüplerinin yöneticilerinin ve seyahat acentelerinin etkinliğe katılması bekleniyor.
İlki 2015 yılında yapılan ve son dört yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen buluşma, Türkiye’yi doğal güzellikleri, köklü tarihi, zengin yeme-içme seçenekleri ile İtalya, İspanya gibi dünyanın önde gelen lüks destinasyonları arasında konumlandırmayı hedefliyor.
İki gün sürecek olan, beş kıtadan 300 lüks seyahat acentesi ve Türkiye’nin en seçkin otelleriyle bin 500’ün üzerinde katılımcının beklendiği etkinlikte, otellerin yanı sıra ilk kez modadan mücevhere, restoranlardan sanata kadar birçok kategoride marka yer alırken, yakın coğrafya ülkelerinin otelleri de ilk kez davet ediliyor.
Türkiye’nin yerel değerlerinin, konaklama imkanlarının, çekici destinasyonlarının, sanatın ve sanatçıların, yerel markaların tanıtımının hedeflendiği LuxinTurkey “The Finest Collection”, dünyadaki üst gelir grubuna sahip turistleri ülkemize çekmeyi amaçlıyor.
Organizasyon Aida Turizm tarafından gerçekleştiriliyor. Dünyada bu tür turizmi tercih eden 500 bin kişilik bir seyahat grubu olduğunu söyleyen Aida Turizm Başkanı Adviye Bergemann, bu kişilerin turizm harcamasının 350 milyar doları bulduğunun altını çiziyor.
Türkiye’nin bu döviz girdisine ve gerçekten para harcayan turiste ihtiyacı olduğunu söyleyen Bergman konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Her yıl gezen 750 milyon turistin yüzde 3’ünü lüks seyahat edenler oluşturuyor. Ancak bu kesim dünya servetinin yüzde 25’ini elinde bulunduran kitle.
Sayıları 25 milyon civarında olan lüks gezginlerden Türkiye’nin aldığı pay çok düşük. Bunu artırmak en büyük hedefimiz olmalı.”
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