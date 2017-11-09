Hibe desteği 2 milyon TL’ye çıktı
1974’te kurulan Sabancı Vakfı, 10 yıl önce yaptığı arama konferansıyla yeni vakıfçılık anlayışına geçti.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
2007’de Türkiye’de STK’ların hareketlendiğini görünce hibe programını başlatan ve onların projelerini desteklemek için ilk tohum ve can suyunu vermek için yola çıkan Sabancı Vakfı, 10 yılda 137 projeye destek oldu.
Bu dönemde kadınlar, gençler ve engellilerin karşılaştıkları sorunların çözümü için çalışan STK’lar ve fark yaratan kişiler desteklendi. 10 yılda verilen hibe desteği ise 16 milyon TL’ye ulaştı.
Geçmiş 10 yılın ardından bu yıl yeniden bir arama konferansı yaptıklarını söyleyen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, destekleri daha da artırma ve derinleştirme kararı aldıklarını söylüyor.
Hibe desteğini 2 milyon TL’ye çıkardıklarının altını çizen Sabancı, “Kadın, genç ve engelli bireylere yönelik projeler geliştiren sivil toplum kuruluşlarıyla daha uzun vadeli işbirlikleri kuracağız. Türkiye’de son yıllarda önemli toplumsal bir mesele olan mülteci konusunu da gündemimize aldık” diyor.
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