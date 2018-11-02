Hikayesinde fayda taşımayanlar kaybetmeye mahkum
Bu yıl Türkiye’de beşincisi gerçekleştirilen Sosyal Fayda Zirvesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve TBWA For Good işbirliğinde, Hilton Bosphorus İstanbul Convention Center’da geçen hafta yapıldı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Organizasyonda Türkiye’den ve dünyadan sosyal fayda odaklı ünlü isimlerle çok sayıda değişim mimarı iyilik hakkında konuştu.
Davos’ta kurulan İş ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu’nun da üyesi olan Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı da konuşmacılar arasındaydı.
Sürdürülebilir iş modellerinin 2030’a kadar 380 milyon istihdam ve 12 trilyon dolarlık ekonomik fırsat yaratabileceğinden bahseden Faralyalı, iş dünyası olarak sürdürülebilirlik hedeflerini iş stratejilerine entegre etmek gerektiğinin altını çizdi.
“Bugünün dünyasında hikayesinde fayda taşımayan markalar ve şirketler kaybetmeye mahkum olacaklar” diye konuşan Faralyalı, sürdürülebilirlik hedeflerini benimseyen şirketlerin çok daha kârlı ve başarılı olacaklarını ifade etti.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?