Hummel, pazarlama stratejisini değiştirdi
Türkiye’de spor giyim pazarı 700 milyon Euro’luk bir hacme sahip. Genç nüfusun fazla olması ve işyerlerindeki giyim kurallarının esnetilmesi gibi nedenlerle bu pazar son yıllarda hızla büyüyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Öyle ki son beş yılda pazarın yüzde 50’nin üzerinde büyüdüğü tahmin ediliyor. Sektördeki bu gelişmeler, yedi yılda Hummel markasını üç büyüklerin arasına soktu. 2010 yılında Türkiye pazarına giren Hummel, geçen yıl 165’i Türkiye’de ve 15’i yurtdışında olmak üzere 180 mağazaya ulaştı.
Bu yıl ise Türkiye’de 15, yurtdışında da 15 yeni mağaza açılması planlanıyor. Geçen yılı 290 milyon TL ciro ile kapatan şirket, Hummel’in 100’üncü yılı olan 2023’te ise 1 milyar TL ciroya ve toplam 500 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.
Beş yıldır sponsor oldukları Survivor’ın da marka bilinirliğine büyük katkısı olduğuna değinen Hummel Türkiye CEO’su Zeynel Akbulut, “Bu yıl farklı bir pazarlama stratejisiyle devam etmeyi planlıyoruz. Birkaç isimle önümüzdeki günlerde imza atmış olacağız” diyor.
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