Huysuz Virjin’in Maylo’ya etkisi ne oldu?
2010 yılında piyasaya giren Maylo, geçen yıl Seyfi Dursunoğlu’nun canlandırdığı Huysuz Virjin’in yer aldığı reklamlarla mecralara çıkmıştı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
İletişim kampanyasının da etkisiyle satış, marka bilinirliliği ve hatırlanırlık oranlarında ciddi bir artış yakaladıklarını söyleyen Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Oğücü, Dursunoğlu ile çalışmayı bu yıl da sürdürme kararı aldıklarını belirtiyor. Türkiye temizlik kağıtları pazarı 1,5 milyar TL büyüklüğe sahip.
Çok köklü ve güçlü oyuncuların olduğu bir pazardan bahsediyoruz. Lila Kağıt, 2005’te pazara girmesine rağmen bugün yüzde 12’lik paya sahip. Şirket, Sofia Maylo, Berrak ve ev dışı kullanım pazarında ise Nua Professional markalarıyla faaliyet gösteriyor.
2012’de yaptığı tesis yatırımıyla Doğu Avrupa, Ortadoğu, Kafkaslar ve Afrika bölgelerindeki tek kampüs içindeki en büyük tesisinde üretim yapan şirket, bu yıl yüzde 200 kapasite artışı ve 200 milyon dolar
ciro hedefliyor.
Farkındalık yaratacak projeler veya inovatif ürünler şirketlerin pazarda öne geçmesini sağlıyor. Örneğin, şirketin Maylo markası yaptığı reklam kampanyası ve kalite-fiyat dengesiyle kısa sürede bilinirliliğini artırmayı başarmış markalardan.
2016’da Seyfi Dursunoğlu’nun canlandırdığı Huysuz Virjin’i marka yüzü olarak kullanan Maylo’nun tüketiciler arasında samimi olarak algılanan bir marka haline geldiğini söyleyen Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, bu yıl da Dursunoğlu ile işbirliğini sürdürme kararı aldıklarını ifade ediyor.
Geçen yıl bu reklamların da etkisiyle yaklaşık yüzde 25’lik bir büyüme yakaladıklarının da altını çizen Öğütçü, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Geçtiğimiz yıl marka bilinirliğinde de ciddi bir artış oldu. Araştırmalar gösteriyor ki marka hatırlanırlığımız yüzde 80’e yakın. İlk defa iletişim yapmış bir marka için bunlar çok önemli sonuçlar.”
Maylo’nun piyasaya girdiği 2010 yılından bu yana yenilikçi ürünleriyle de bu kategoride ayrışmak için çalıştığını hatırlan Öğütçü, iletişimine yeni başladıkları dev havlunun da bu ürünlerden biri olduğu üzerinde duruyor. Dursunoğlu’nun yer aldığı Maylo Dev Havlu reklam kampanyası, televizyon, sosyal medya, billboard, dijital platform ve internet sitelerinde yer alıyor. Öğütçü, bu kampanyanın sonuçlarından ise oldukça umutlu.
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