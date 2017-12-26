İDA’nın 2018 projeleri neler?
İletişim danışmanlığı sektöründeki ajansları temsil eden ve bugün sektörden 29 şirketin üye olduğu İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA), 2018’de pek çok farklı projeye imza atmaya hazırlanıyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Geçen yıl İDA’nın başkanlığına Ergun Gümrah seçilmişti. 2017’de Genç İDA, Şeref Kürsüsü gibi projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Gümrah, şu günlerde ilk kez düzenlenecek PRİDA İletişim Ödülleri için çalıştıklarını söylüyor.
Ajans başvurularına açık olacak ve projelerde emeği geçen çalışanların da ödüllendirileceği PRİDA’da başvurular 31 Aralık’a kadar alınıyor. PRİDA’da, ‘Stratejik İletişim’, ‘Pazarlama İletişimi’, ‘Dijital ve Sosyal Medya’, ‘Özel Ödüller’, ‘Sürdürülebilir Başarı Ödülleri’ ve ‘İletişim Profesyonelleri’ olmak üzere altı ana başlıkta 25 kategori bulunuyor.
Özel Ödüller başlığı altında topluma değer katan, ezber bozan ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen projeler; Sürdürülebilir Başarı Ödülleri Ergun Gümrah başlığı altında ise ajans ve markalarının uzun süreli işbirliği, sürdürülebilir projeleri ve yılın iyi kalpli ajansı ödüllendirilecek.
Ayrıca İletişim Profesyonelleri başlığı altında ajans çalışanlarına ödül verilecek. Ödül töreninin ocak ayında yapılacağını söyleyen Ergun Gümrah, 2018 yılında büyük bir konferans düzenlemeyi planladıklarını ifade ediyor. Bu konferansın içeriğinde, İDA’nın 2020 vizyonu, trendler, mesleğin geleceği ve iletişim eğitimi olacak.
Ergun Gümrah, Bahçeşehir Üniversitesi’yle bir işbirliği yaptıklarını ve ortak eğitim modeli oluşturduklarını söylüyor. Gümrah, bu işbirliğinin hem akademik amaçla hem de mesleğe hazırlık amacıyla öğrenci yetiştirmeyi içerdiğinin altını çiziyor.
Bu model üniversitede okurken üç ay boyunca öğrencilerin İDA şirketlerinde çalışmasını ve bunun da bir ders olarak görülmesini içeriyor. Bu işbirliği kapsamında iletişim fakültelerinin halkla ilişkiler bölümlerinin müfredatının gözden geçirilip çağa uygun hale getirilmesi de var.
Bu işbirliğiyle üye ajanslarda çalışanlar için yüksek lisans eğitiminde burs imkanı da sağlanıyor. Sektördeki ölçümleme meselesiyle ilgili bir çalıştay başlatacaklarını söyleyen Gümrah, ayrıca üniversitede İDA markalı ders programları veya workshoplar yapmak istediklerinin de altını çiziyor.
Ergun Gümrah, Anadolu Kaplanları’nı marka haline getirmek için bir hibe projesi üzerine çalıştıklarını söylüyor. Gümrah, nisan ayında Yeditepe Üniversitesi işbirliğiyle bir staj festivali gerçekleştireceklerini de anlatıyor.
Geçen yıl iletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği’nin (İDA) başkanı olan Ergun Gümrah, pek çok projeye imza attıklarını söylüyor. İDA’nın ilk kez düzenleyeceği PRİDA İletişim Ödülleri, ocak ayında sahiplerini bulacak.
Gümrah, Bahçeşehir Üniversitesi ile yaptıkları işbirliğiyle de hem yeni mezunlara hem de sektör çalışanlarına eğitim imkanı sunacaklarını ifade ediyor.
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