İK departmanı, çalışan deneyimi departmanı oldu
Müşteri deneyimini iyileştirmek bugün pek çok şirketin önceliği. Bunun yolunun çalışan deneyimini iyileştirmekten geçtiğini düşünen GittiGidiyor, ezber bozan çalışmalar yapıyor. Hatta İK departmanının adı da “Çalışan Deneyimi” olarak değiştirilmiş durumda.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Türkiye’de son yıllarda tüketicilerin e-tica-rete bakış açılarında ve alışveriş alışkanlıklarında değişim söz konusu. Özellikle 18-45 yaş arası tüketiciler pek çok ihtiyacını internet yoluyla sağlıyor.
Zaman tasarrufu, ürün çeşitliliği, ürünler ile ilgili yorumlar, kargo ile gönderim kolaylığı ve ürün karşılaştırmaları, tüketicileri online alışverişe çekiyor. Bu nedenledir ki geçen yıl Türkiye’de e-ticaret yüzde 32’lik büyümeyle 23 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaştı.
Ancak pek çok online perakende hizmeti veren şirket, aktif alıcı sayısını artırmaya odaklanmış durumda. Çünkü bir kere online alışverişi tecrübe edenler daha sonra da alışveriş yapıyorlar.
Online alışverişin önündeki bariyer ise hala güven. İlk müşteri deneyiminin kusursuz olması, bu noktada çok önemli. İşte bu yüzden GittiGidiyor’da bir alışve-rişçi ilk defa alışveriş yaptığında şirket satıcıya bu kişinin ilk defa alışveriş yaptığını belirten bir bilgilendirme yapıyor.
Pozitif müşteri deneyimi sağlamak için çağrı merkezinden iade süreçlerini iyileştirmeye kadar pek çok çalışma yapan kurum, bu doğrultuda çalışan deneyiminin de iyi olmasına önem veriyor. Hatta insan kaynakları departmanının adı çalışan deneyimi olarak değiştirilmiş durumda.
ETKİNLİKLERİ KENDİLERİ TASARLIYOR
190 kişinin çalıştığı Türkiye’nın yanı sıra toplam 2 bin kişinin çalıştığı 7 ülken sorumlu olan eBay Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri ve GittiGidiyor Çalışan Deneyimi Direktörü Murat Yüksel, e-bay’ın pek çok ofisinde bu dönüşümün olduğunu söylüyor.
Yeteneklerle çalışmak isteyen bir şirket olarak çalışanların mutluluğuna odaklandıklarını ifade eden Yüksel, çalışan deneyimini iyileştirmek hedefiyle pek çok ezber bozan çalışmaya da imza attıklarının altını çiziyor.
2 yıldır HR Elçileri (İK elçileri) grubu olan şirkette, çalışanların şikayetleri alınıyor ve yönetimle birlikte bunların iyileştirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Şirket etkinliklerini ise yine çalışanlardan oluşan bir grup ‘Get Together’ yapıyor.
Onlara yıllık bir bütçe veriliyor ve etkinlikler çalışanlara sorularak organize ediliyor. Dolayısıyla bilindik piknik ya da parti, happhour gibi etkinliklerden daha yaratıcı ve çalışanların birbiriyle daha çok iletişim kurmasını sağlayacak organizasyonlar yapılıyor.
Örneğin bir gün şirketi telefonla görüntü arayan biri, ‘Genel müdürünüz elimizde ve Hey-beliada’dayız. Gelin ve onu kurtarın’ diye görüntülü arayıp sizi bir oyuna çağırabiliyor.
Çeşitlilik ve ilgi alanlarına göre çalışma grupları da oluşturulmuş durumda şirket içinde. Tiyatro topluluğu ya da sokak hayvanları için çalışan GOAL bunlar arasında…
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