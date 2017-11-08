İki yeni KSS projesi yolda
Opet, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projeleriyle dikkat çekiyor. Bu yıl Stevie Awards’ta ikisi altın beş ödül kazanan Opet’in yönetim kurulu üyesi Nurten Öztürk, bu projelerin yönetimiyle bizzat ilgileniyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Beş projeleri olduğunu ve KSS için yılda 5 milyon dolar ayırdıklarını belirten Öztürk, iki yeni proje için çalıştıklarını da söylüyor. Opet, bu yıl 60 ülkeden 3 bin 900 projenin katıldığı, uluslararası standartlarda başarılı kuruluşları, proje ve çalışmaları ödüllendiren, uluslararası iş ödülleri programı Stevie Awards’ta, farklı projeleriyle beş ödül kazandı.
Şirketin Trafik Dedektifleri Projesi’ne Avrupa-Yılın Kurumsal Sorumluluk Programı ve Avrupa-Yılın Sağlık, Güvenlik ve Çevre Programı Altın Ödülleri verildi. Barselona’daki ödül törenine Ekonomist de davetliydi.
Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) konusunda öncü kimliğiyle bilinen Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk ile ödül töreni sonrasında konuşma fırsatı bulduk. KSS projelerine 2000 yılında başladıklarını hatırlatan Öztürk, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin tuvalet ve trafiğinden anlaşıldığı düşüncesiyle, projelerinde öncelikle bu iki alana odaklandıklarını anlatıyor.
Toplumu kucaklayan, ihtiyaçların çözümüne yönelik, insanların yaşamını kolaylaştıran, geçmişe, bugüne ve geleceğe yönelik başka projeleri de hayata geçirdiklerinden bahseden Öztürk, bugüne kadar 20 milyonu aşkın kişiye ulaştıklarının altını çiziyor.
Tüm projelerde sürekliliğe çok önem verdiklerine değinen Öztürk, hayata geçirilen beş büyük projenin hala devam ettiği üzerinde de duruyor. Şirketin ilk KSS projesi olan Temiz Tuvalet Kampanyası kapsamında 17 yılda 9 milyon kişiye eğitim verildi. Projenin bugüne kadarki yatırım tutarı 100 milyon doları buldu.
POZİTİF SONUÇLAR
Nurten Öztürk, trafiği güvenli bir ülke haline gelene kadar devam ettirmeyi hedefledikleri Trafik Dedektifleri projesi için hedefledikleri 3 milyon dolarlık yatırımı aştıklarını söylüyor. Öztürk, Tarihe Saygı projesi kapsamında ise 30 milyon dolarlık bütçenin üzerine çıktıklarını anlatıyor.
Örnek Köy ve Yeşil Yol projelerinde de oldukça önemli bir yol kat ettiklerinin altını çizen Öztürk, KSS’ye ayırdıkları yıllık bütçenin ortalama 5 milyon dolar olduğunu ifade ediyor. Bu arada hemen belirtelim, bu rakam sadece KSS faaliyeti için ayrılan bütçe. Ayrıca bir de işin iletişim bütçesi boyutu var.
Tüm projelerde oldukça olumlu sonuçlar da alınmış durumda. Örneğin Stevie Awards’ta Avrupa-Yılın Kurumsal Sorumluluk Programı ödülüne layık bulunan Trafik Dedektifleri projesinin sonucunda gençlerde trafik bilincinin oluşmaya başladığı konusunda göstergeler var.
Projenin ilk uygulama dönemini kapsayan 2013 ile 2016 yılları arasında, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, 3-17 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin karıştığı trafik kazalarında can kaybı yüzde 16,9 oranında azaldı.
YENİ PROJELER
KSS projelerinin sürdürülebilir, sonuç odaklı, fayda ve fark yaratacak projeler olmasına özellikle dikkat ettiklerini söyleyen Nurten Öztürk, iki yeni projenin yolda olduğu bilgisini de veriyor. Neler mi bunlar? Bilindiği üzere, Truva’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girişinin 20’nci yılı olan 2018 yılının “Truva Yılı” olması için başlatılan çalışmalar olumlu sonuç verdi.
Opet’in üzerinde çalıştığı ilk proje bununla ilgili. Şirket, Çanakkale’nin Tevfikiye Köyü’nde bununla iligili bir proje yapmak için çalışmalara başladı. Opet’in bir diğer yeni projesi ise yeni ehliyet alan kişilere trafikte saygı kurallarını öğretmek. Şirketin bu konuda Trafik Eğitim Daire Başkanlığı ile görüşmeleri sürüyor.
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