İkinci Selçuk Yaşar müzesi kuruluyor
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, 1985 yılında açtığı Türkiye’nin ilk özel resim müzesine yeni bir müze eklemeye hazırlanıyor. İzmir’de vakfa ait olan eski Yaşar Üniversitesi binasında açılacak müzenin adı Selçuk Yaşar Müzesi olacak.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
İnşaatının 2018 yılında bitmesi beklenen müzede, heykel, halı ve arkeolojik eserler sergilenecek.Yaşar Topluluğu’nun da temellerini atan merhum Durmuş Yaşar tarafından 1974’te İzmir’de kurulan Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, sosyal dayanışma, manevi değerlere saygı, kamu hizmetlerine katkı ve fert ile devlet bütünleşmesini pekiştirmeyi amaçlayan bir vakıf.
Eğitim bursları vermek ve eğitim yatırımları yapmanın yanı sıra arkeolojik kazıları da destekleyen vakfın müzeleri de var. Türkiye’nin ilk özel resimmüzesi olan Selçuk Yaşar Müzesi’ni 1985 yılında açan, 1990 yılında ise müze bünyesindeki Selçuk Yaşar Sanat Galerisi’ni hayata geçiren vakıf, bugünlerde yeni bir müze yatırımı üzerine çalışıyor.
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’na ait olan İzmir’deki eski Yaşar Üniversitesi binası müzeyapılacak. 6 bin metrekare kapalı alana sahip olan bu binada röleve, restorasyon, restitüsyon proje çalışmaları tamamlanmış durumda.
Selçuk Yaşar Müzesi adını alacak müze inşaatının ise 2018 yılında bitirilmesi planlanıyor. Aldığımız bilgiye göre, İzmir’in Konak ilçesinde bulunan bu müze, çağdaş sanatlar müzesi olacak. Uygulama atölyelerinin de yer alacağı müzede heykel, halı ve arkeolojik eserler sergilenecek.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?