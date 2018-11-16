İletişim için doğru zamanı seçti
1972 yılında bir aile şirketi olarak kurulan, 46 yıldır da deri ve deri mamulleri üreticisi olarak faaliyetlerine devam eden Desa, yeni reklam kampanyasıyla geçen hafta mecralarda yerini aldı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Son dönemin popüler oyuncusu Can Yaman’ın yer aldığı ‘Desa Candır’ reklam kampanyasını Republica hazırladı. Geçmişte Özcan Deniz ve Seda Sayan gibi ünlü isimlerle çalıştıklarını söyleyen Desa Genel Müdürü Burak Çelet, bu kez markayla örtüşecek, genç, modern, seksi, alımlı, seçkin ve aynı zamanda samimi bir ünlü arayışına girdiklerini anlatıyor.
Bu noktada yaptıkları araştırmada Can Yaman’da karar kılındığını belirten Çelet, mart ayına kadar sürecek bir işbirliği anlaşması yaparak çalışmalara başladıklarını aktarıyor.
Yoğun bir medya kullanımıyapacaklarını ve ağırlıklı olarak TV ve sosyal medyayı kullanacaklarını dile getiren Çelet, bu kampanya kapsamında bir kapsül koleksiyon hazırlandığını ve anlaşma kapsamında Yaman’la çeşitli etkinliklerde de birlikte yer alacaklarını anlatıyor.
Türkiye’nin içinde bulunduğu şu dönemde tüketicinin morale ihtiyacı olduğunun da altını çizen Burak Çelet, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Gücü kuvveti yerinde olan markaların kendilerini iyi anlatabilmeleri için doğru bir zaman. Mecralar nispeten daha boş.
O yüzden reklam yatırımını böyle dönemlerde yapmak lazım diye düşünerek böyle bir iletişim kampanyasına başladık. Önümüzdeki dönemde iletişim bombardımanı yapacağız. Kampanya mart ayına kadar sürecek. Devamı da gelebilir.”
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