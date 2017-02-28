İletişim yatırımını, tesis yatırımı takip edecek
Türkiye’nin önemli piliç üreticilerinden olan Şenpiliç, Hadise’nin oynadığı reklam kampanyasıyla mecralarda yer almaya başladı.
6 milyon TL’lik bir bütçesi olan bu reklam kampanyasıyla hedef, imaj güçlendirmek. Şirket yönetimi, bir yandan iletişim yatırımı yaparken bir yandan da tesis yatırımı yapmak için kolları sıvamış.
Tavuk eti sektöründe şirket bazında sorunlar çıksa da üretim, yapılan yatırımlar ve entegrasyonun artması sonucunda son yıllarda düzenli olarak yükseliyor.
Geçen yıl 2 milyon ton kanatlı et üretimi gerçekleştiren sektör, son dönemde yapılan yabancı satın almalarla dikkati çekiyor.
Yerli üreticilerin ise hedefi kapasitelerini artırmak. Bu yönde şirketlerin gerek satın alma, gerekse yeni tesis kurarak üretimlerini artırma yönünde planları söz konusu.
Pazarın önemli üreticilerinden olan ve halihazırda Sakarya’da üretim yapan Şenpiliç de yeni yatırım kararı alan şirketlerden biri. Yıllık 320 bin ton piliç üretimi yapan şirket, özellikle ihraç pazarlarına daha yakın olmak amacıyla Adana’da yeni bir tesis yatırımı yapmaya hazırlanıyor.
2018’de bu hamleyle birlikte üretim kapasitesini ve ihracat rakamını artırma planları yapan şirket, iletişim çalışmalarıyla da sektördeki diğer markalardan ayrışıyor. İletişimde sürekliliğe inandıklarını söyleyen Şenpiliç Pazarlama Müdürü Fisun Aysu, genellikle iletişim kampanyalarında ünlü kullandıklarının altını çiziyor.
Hatırlanacağı üzere bugüne kadar Saba Tümer’den Şebnem Bozoklu’ya kadar pek çok ünlü kadınla çalışan Şenpiliç’in geçen hafta mecraya giren reklam filminde de görüldüğü üzere yeni reklam yüzü Hadise oldu.
6 MİLYONLUK BÜTÇE
Farklı isimlerin önerildiğini ancak, her kesimden insanın sevgisini kazanan bir isim olması nedeniyle Hadise’de karar kıldıklarını söyleyen Aysu, bu kampanya için 6 milyon TL’lik bir bütçe oluşturduklarının da bilgisini veriyor.
Geçen yılı yüzde 15 büyüme ile kapattıklarının üzerinde duran Aysu konuşmasını şöyle
sürdürüyor: “Biz sektörün lider markasıyız. Liderliğimizi sürdürmek için ise iletişimin sürekli olması gerektiğine inanıyoruz. Bizim için mart ve ekim ayları arası çok önemli.
O nedenle reklama özellikle bu dönemde ağırlık veriyoruz. Yaptığımız son dönem araştırmalardan, Şenpiliç’in uzun yıllardır tüketiciyle kurduğu iletişimle hatırlanma oranı en yüksek markalar arasında olduğunu biliyoruz.
Önümüzdeki dönemde bu başarıyı, imajımızı güçlendirmek ve tüketici nezdinde markamıza duyulan güveni pekiştirmek amacıyla, iletişim çalışmalarımızın dozunu artıracağız.”
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