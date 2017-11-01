İletişimde yaygınlık ve yerliliğe vurgu yapılacak
Tekzen, toplam 126 mağazasıyla hizmet veren Türkiye’nin en yaygın ve tek yerli yapı market zinciri. Ancak bu özelliklerinin tüketici nezdinde çok bilinmediğini gören şirket, artık bunlara vurgu yapma kararı aldı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Tekzen Pazarlama Müdürü Mehmet Cem Kızılkaya, iletişim stratejileri içinde kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin önemli bir yere sahip olduğunu da anlatıyor. Bugün 25 milyar dolarlık bir potansiyele sahip olduğu tahmin edilen yapı market pazarının en yaygın oyuncusu, yüzde 100 yerli olan Tekzen.
54 şehirde 123 mağazası ve 3 bin çalışanı bulunan Tekzen’in yurtdışında da üç mağazası var. Ancak bu yılı toplam 130 mağazayla kapatmaya hazırlanan Tekzen’in yerli bir marka olduğu ve yaygın mağaza ağı tüketiciler tarafından çok fazla bilinmiyor. Bu nedenle şirket son dönemde yapılan iletişim kampanyalarında özellikle yerli bir marka olduğuna vurgu yapıyor.
DÖNÜŞÜM YAŞANIYOR
Sonbaharın gelmesiyle birlikte yeni iletişim kampanyasını mecralarda görmeye başladığımız Tekzen’in pazarlama müdürü Mehmet Cem Kızılkaya ile geçen hafta bir araya geldik. Kızılkaya ile Tekzen’in pazarlama iletişimi stratejisini ve dijital dönüşüm yolunda neler yaptıklarını konuştuk.
Tekfen çatısı altında olan ve daha çok çizgi altı işler yapan Viem Ajans’ın da yönetiminde olan Cem Kızılkaya, öncelikle Viem’in bir kreatif ajansa dönüştüğü bilgisini verdi. Tekzen’in bir yıldır tüm pazarlama iletişimi hizmetlerini bu ajanstan aldığını da anlatan Kızılkaya, son reklam filminin altında da Viem ekibinin imzası olduğunu söylüyor.
Maksimum kalitede ürünü en uygun fiyatla sunan bir zincir olduklarına vurgu yapan Cem Kızılkaya, hedeflerinin ev güzelleştirme sektöründe müşteri odaklı bir firmaya dönüşmek olduğunu ve kendilerini böyle konumlandırdıklarını ifade ediyor.
Kızılkaya, iletişim mesajlarından konuşulan dile ve verilen hizmete kadar her şeyin ona göre şekillendiğinden bahsediyor. Zaten şirket müşteri ilişkileri yönetiminden satış sonrası hizmetlere kadar pek çok alanı gözden geçirmiş ve iyileştirmeler sağlamış durumda.
Dijital dönüşüme de yatırım yapan şirkette bugün online satışların cirodan aldığı pay yüzde 8’lere ulaşmış bulunuyor. Cem Kızılkaya, mağazalarda olduğu gibi e-ticarette de büyümeye ve yeni yatırımlara devam edecekleri üzerinde duruyor. Bu yılı 850 milyon TL ciro ile kapatmayı hedefleyen Tekzen, 2018’de ise 1 milyar TL’nin üzerinde ciroya ulaşarak pazarın en büyüğü olmayı planlıyor.
KIRSAL KALKINMA PROJESİ
Tekzen’in iletişim stratejileri içinde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri önemli bir yer tutuyor. Şirketin mağaza açtığı illerde okulları yenileme veya ihtiyaçlarını giderme konusunda destekleri var. Bugüne kadar yaklaşık 50 okula destek verildi.
Şirketin ayrıca desteklediği bir kırsal kalkınma projesi de bulunuyor. Cem Kızılkaya, bu projeyle ilgili olarak şu bilgileri veriyor: “Grup markalarından Saklı Cennet’in başlattığı ‘Kırsal Kalkınma Projesi’ni destekleyen Tekzen hem bal, tahin, pekmez, zeytinyağı gibi doğal ve organik ürünler hem de süt ve süt ürünleriyle sağlıklı bir yaşamın öncülüğünü yapıyor.
Saklı Cennet, Macahel ve Gökçeada gibi iki bölgede hem AR-GE hem de istihdam açısından önemli bir role sahip olmasının yanı sıra organik tarımın ve yerli üretimin sürdürülebilirliği açısından da oldukça önemli. Biz de yerli üreticilerin ürünlerine Tekzen mağazalarında yer açtık.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?