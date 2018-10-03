İlk mağaza 2019’da açılacak
Huawei, cep telefonu pazarında 2017 Kasım ayında yüzde 3,8 olan pazar payını 10 ayda yüzde 17’nin üzerine çıkardı. Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği İş Grubu Pazarlama Direktörü Tayfun Söğütlü ile bu başarıyı getiren stratejileri konuştuk.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Dünyada akıllı telefon pazarı büyürken Türkiye’de son iki yıldır bu alanda bir daralma söz konusu. 2016 yılında 12,6 milyon adet satış yapılan Türkiye akıllı cep telefonu pazarında geçen yıl 11,4 milyon adet satış ve 4,3 milyar dolar satış hacmiyle tamamlandı.
Bu yıl ise beklenti satışların 10,6 milyon adet olması ve dolayısıyla geçen yıla göre yüzde 7 düşüş göstermesi yönünde. Bu gerilemede döviz kurlarındaki artışın etkisi büyük.
Ancak bu pazarda faaliyet gösteren tüm şirketler düşüşten aynı oranda etkilenmiyor. Türkiye’ye 2014’te tüketici ürün grubu olarak da gelen Huawei, bu düşüşten çok etkilenmeyen şirketlerden biri. Şirket, cep telefonunda 2017 Kasım ayında yüzde 3,8 olan pazar payını 10 ay gibi kısa bir sürede yüzde 17.9’a çıkardı.
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği İş Grubu Pazarlama Direktörü Tayfun Söğütlü, cep telefonu pazarında ağustos sonu itibariyle ikinciliğe yükseldiklerini söylüyor. Peki, pazar payındaki bu artışı ne getirdi?
Tayfun Söğütlü, iletişim, doğru noktada yer alma, doğru fiyat uygulaması ve ürün kalitesi kombinasyonu sayesinde bu artışın gerçekleştirdiğini söylüyor. 2014 yılında Galatasaray forma sponsorluğuyla marka bilinirliği yarattıklarını, ardından 2015’te ufak da olsa iletişim yapmaya başladıklarını ifade eden Söğütlü, geçen yılın kasım ayından
bu yana ise ciddi şekilde iletişime yatırım yapmaya başladıklarına vurgu yapıyor.
Öyle ki yüzde 46 olan marka bilinirliği şu anda yüzde 80’lere çıkmış durumda. Ancak Sögütlü gidilmesi gereken daha çok yol olduğunu söylüyor.
OYUNCU TELEFONU
Huawei’in tüketici memnuniyetinin de yüksek olduğunun altını çizen Tayfun Söğütlü konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Biz iletişimin yanı sıra doğru ürünün getirilmesi, fiyat politikası ve verimlilik üzerine çok çalıştık.
Bu süreçte kredi kartına taksit sınırlamasından kurdaki artışa kadar pek çok olumsuzlukla da karşılaştık. Ama mevcut stratejimiz sayesinde pazar payımızı artırdık. Önümüzdeki dönemde de iletişimimizi sürdüreceğiz.
Büyük sponsorluklar gündemimizde. Ayrıca 2019’da ilk Huawei mağazasını açmak istiyoruz.” Huawei, küçülen akıllı telefon pazarında cihazların devamını sağlayacak. Ancak farklı ürün getirme durumu söz konusu olmayacak.
Tayfun Söğütlü, cep telefonu pazarının şekil değiştireceğini, bazı segmentlerin öne çıkıp bazılarının gerileyeceğini de sözlerine ekliyor. Son dönemde oyun pazarı gelişiyor. Özellikle bilgisayar satışları içinde oyun bilgisayarlarının öne çıktığı görülüyor.
Oyun tutkunları için özel olarak geliştirilen oyuncu telefonlarını da bazı markalar lanse etmeye başladı. Tayfun Söğütlü’ye oyuncu telefonları konusunda Huawei’nin de ürün getirme niyeti olup olmadığını sorduk. Sögütlü, bu sorumuza, “Oyuncu telefonu önümüzdeki dönemde önem vereceğimiz alanlardan biri olacak” yanıtını veriyor.
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