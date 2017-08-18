İngilizlere Türkiye’yi anlatacaklar
İngiliz Ticaret Odası, Türkiye’de 130 yıldır faaliyet gösteren bir kurum. Kurum, oluşturduğu özel faaliyet programları ile Birleşik Krallık firmalarının Türkiye pazarına ilgi göstermesine katkı sağlıyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
İngiliz Ticaret Odası, yakın zamanda Türkiye’deki KOBİ’lerin ürün, servis ve teknoloji arayışlarına İngiltere’deki firmalardan uygun fiyat ve kalitede destek sağlayabilmeleri için yeni bir online hizmet sunmaya başladı.
İngiltere’nin dünyada bu yıl kullanmaya başladığı portali Türkiye’ye uyarlayarak hizmete açtıklarını söyleyen İngiliz Ticaret Odası CEO’su Emrah Öz, “Bu işbirliği portalıyla, İngiltere’den ürün, servis, teknoloji ithal etmek isteyen Türkiye’deki lokal firmaları, KOBİ’leri kısa süren bir araştırma ve filtrelemeden sonra ihtiyaçlarına uygun İngiliz firmalarla eşleştiriyoruz” diye konuşuyor.
Emrah Öz, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için ilkini 2 Ekim’de Londra’da yapmaya hazırlandıkları Türkiye İngiltere İş Forumu’ndan da bahsediyor.
Öz, Türkiye’deki yatırım fırsatlarını buradaki İngiliz şirketlerinin yöneticilerinin anlatacakları bu etkinlikle Türkiye’nin İngiltere’de izini bırakmak istediklerinin altını çiziyor.
Ayrıca halihazırda Türkiye’ye yatırım yapmış ama yatırımını büyütmemiş şirketleri çağırarak sorunlarını dinleyip çözüm önerisi sunacakları dört etkinlik daha planladıklarını söyleyen Öz, bu etkinlikleri mart ayına kadar yapacaklarını da anlatıyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?