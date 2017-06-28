İnşaatın reklam yatırımları boşa mı gidiyor?
Superbrands Türkiye, geçen hafta, 2016 yılının süpermarkalarını açıkladı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 bin 986 marka arasından 181 markanın Türkiye’nin süpermarkası olmaya hak kazandığını gördük.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Bu markaların ağırlıklı olarak en çok iletişime yatırım yapan hızlı tüketim (FMCG) sektöründen olması ise şaşırtıcı değildi.
Onu yine reklam yatırımlarında öne çıkan dijital şirketler, otomotiv ve içecek sektörü takip etti. Bu araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise 181 marka içinde sadece iki inşaat markasının olmasıydı.
Bu sonuç bir anlamda son dönemde hemen hemen her mecrada iletişim yapan inşaat sektörünün markalaşma yolunda yaptığı çalışmaların yeterli olmadığı anlamına geliyor.
Pek çok sektörden şirkete satış ve pazarlama eğitimleri veren Satış Küpü şirketinin kurucusu Kürşat Tuncel de inşaat şirketlerinin iletişimin yanı sıra satışa da yatırım yapması gerektiğini
savunuyor.
Bugüne kadar pek çok inşaat ve gayrimenkul şirketiyle eğitim konusunda çalıştığını anlatan Tuncel’in bir de iddiası var.
Diyor ki, “Sektörde satıcıların eğitimsiz olmasından dolayı 1,8 milyar dolar kaybediliyor.” Stoktaki konut tutarının 52 milyar dolar olduğunun altını çizen Tuncel, bu kaybın eğitimle ortadan kaldırılabileceğini söylüyor.
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