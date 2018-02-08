İstanbul’un logosu bu yarışmayla seçilecek
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2004 yılında kurulmuş olan Yaratıcı Şehirler Ağı, geçen yıl 64 yeni şehrin katılımıyla birlikte 72 ülkeden toplam 180 şehre ulaştı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Bu ağ; edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ve medya olmak üzere toplam yedi teması bulunuyor.
Türkiye, Yaratıcı Şehirler Ağı’na ilk olarak 2015 yılında Gaziantep’in gastronomi temasında dahil edilmesiyle girdi.
Ardından geçen yıl tasarım temasında İstanbul, gastronomi temasında Hatay, zanaat ve halk sanatları temasında Kütahya ağa dahil edildi. Böylece Yaratıcı Şehirler Ağı’nda Türkiye’yi temsil eden şehir sayısı dörde yükseldi.
İstanbul’un geçen yılın Ekim ayı itibarıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na (UCCN) “Tasarım Şehri” olarak kabul edilmesiyle birlikte, şehri ulusal ve uluslararası platformlarda temsil edecek bir logo ihtiyacı da doğdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu ihtiyaca yönelik olarak 17 Şubat 2018 tarihinde kamunun ilk Creat-hon’unu gerçekleştiriyor.
Creathon City İstanbul: UNESCO Tasarım Şehri İstanbul Logo Yarışması başlığıyla gerçekleştirilecek organizasyon, tüm profesyonellerin ve öğrencilerin başvurularını bekliyor.
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