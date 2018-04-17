Kadın futbol takımına neden sponsor oldu?
Geçen yıl Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’na sponsor olan Avon, üç yıllık bu anlaşma kapsamında iletişim çalışmalarına başladı. Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül, bu sponsorluk kapsamında farklı projeler üzerinde çalışmayı sürdürdüklerini söylüyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Avon, dünyada kadın futbolculara olan desteğini artırıyor. Önce İngiltere Avon, Liverpool Kadın Futbol Takımı’na sponsor oldu. Geçen yılın sonunda ise kadına yakışmaz denen alanlarda kadınları destekleme kararı alan Avon Türkiye, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile sponsorluk anlaşması yaptı.
Bu sponsorluk anlaşması üç yıllık bir dönemi kapsıyor. Mart ayında bu desteği pekiştirmek adına bir reklam kampanyası da hazırlandı. Hem kadına biçilen roller hem de güzel algısı eleştirilerek, hayallerinin peşinden giden kadınlara her şeyin yakışacağı ‘Yakışır Sana’ kampanyasıyla duyuruldu.
Türkiye’deki ilk kadın futbol takımı sponsoru olduklarını söyleyen Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül, toplumdaki futbolun kadına yakışmadığı algısını değiştirmek istediklerini anlatıyor.
Mart ayında Avon Türkiye çalışanlarından oluşan bir takım da kurduklarını ifade eden Gül, Avon temsilcisi kadınları da içine alarak bu sponsorlukları daha da genişletecekleri üzerinde duruyor.
Orkun Gül, KSS projeleriyle etrafı örülecek bu sponsorluk çalışmasının iletişimini yıl içinde sürdüreceklerini söylüyor. Gül, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Ipsos ile her yıl ‘Kadınları Anlama Kılavuzu’ hazırlamak üzere bir araştırma yapıyoruz.
Bu araştırma kadınların hayata bakışı ve yaşamı ile ilgili pek çok bilgiyi barındırıyor. Örneğin bu yıl kadınları en çok etkileyen siyasi olayları sorduk.
Dokuz gelişmenin kendilerini etkilediğini söyleyen kadınlar, iki sportif başarıyı ilk beş içinde saydı. Bunlardan biri Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonu olması, diğeri ise Ampute Futbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonu olmasıydı.
Ayrıca araştırmaya katılan kadınların yüzde 13’ünün fırsat verilse futbol oynamak istediğini gördük. Kadınlar da erkeklerin daha iyi futbol oynadığını düşünüyor.
Ama çok iyi futbol oynayan kadınlar var. Bu başarılı kadınları destekliyoruz. Çünkü onlar önemli rol modeller.”
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