Kadınları gönüllü marka elçisi yapacak
Bugüne kadar maskülen bir tonda iletişim yapan Vestel, kadınları gönüllü marka elçisi yapmak için, kadınlara hitap eden bir iletişim kampanyası hazırladı. Markayı Vestel’li kadınların hikayeleriyle anlatan bu imaj kampanyası kapsamında, “Kendim için, ülkem için, geleceğim için…
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Gururla” söylemine sahip beş film çekildi. 2012’de başlattığı değişim hamlesini pazarlama faaliyetleriyle destekleyen Vestel, üretim gücü ve fabrikasıyla beslenen marka stratejisi ve ‘Türkiye Vestelleniyor sloganlı kampanyasıyla mecralarda yer aldı.
Ardından ise markayı Kenan İmirzalıoğlu’nun yer aldığı “Gururla Yerli” temasının merkezde olduğu iletişim kampanyasıyla gördük. Bugünlerde ise “Gururla Yerli 2.0” olarak isimlendirilen kampanyasında Vestel’de çalışan kadınların ağzından üreten kadınların hikayesini dinliyoruz.
Peki bugüne kadar iletişimde maskülen konuşan Vestel neden böyle bir kampanya hazırladı? Bunu, Vestel Yurtiçi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Ergün Güler’e sorduk.
Son dört yılda müşteri hizmetlerine 30 milyon lira, Vestel Perakende Akademisi’ne 3 milyon dolar yatırım yaptıklarını, mağaza ve pazarlama iletişimine de çok ciddi kaynak ayırdıklarını söyleyerek konuşmaya başlayan Ergün Güler, tüm bu çalışmaların karşılığını aldıklarının üzerinde duruyor.
Bugün gelinen noktada Türkiye’de televizyonda yüzde 25 pazar payı ile lider olduklarını, telefonda ise yüzde 7 ile ilk üç oyuncu arasına girdiklerini dile getiren Güler, beyaz eşyada ise pazar paylarının yüzde 15 olduğunu belirtiyor.
TV ve telefonda karar verici erkekken beyaz eşyada son sözü kadınların söylediğini hatırlatan Güler, beyaz eşyada pazar payını artırmak için bugüne kadar kullanılan maskülen iletişim tonundan kadınların gönlüne hitap eden bir iletişim tonuna geçmeye karar verdiklerinin altını çiziyor. Bu noktada neler yapılabileceği konusunda ise pazarlama departmanında üç ekip kuruluyor ve burada nasıl bir yol izleneceği üzerine üç aylık bir çalışma yapılıyor.
5 ŞEHİR, 5 KADIN
Kadınları gönüllü marka elçisi yapmak için kendinden bir parça göreceği bir iletişim kampanyası yapmanın daha doğru olacağı düşüncesinden hareketle yola çıkılıyor ve kendi çalışanlarının oynadığı reklamlar yapılmasında karar kılınıyor. İlk reklamda ihracat departmanında çalışan bir kadın yer alırken, ikinci reklam filminde Vestel bayisi bir kadın kendi hikayesini anlatıyor.
Bu serinin bu şekilde devam edeceğini söyleyen Ergün Güler, şöyle konuşuyor: “Biz iletişimde sürdürülebilirlik ve tutarlılığa önem veriyoruz. Dört yıldır iletişimde kullandığımız slogan ve müzikten vazgeçmedik. Bu ‘Gururla Yerli’ reklamlarının kadın ağırlıklı versiyonu. Buna ‘Gururla Yerli 2.0’ diyoruz.
Manisa fabrikasındaki kadın istihdamı oranı yüzde 34’e ulaştı. Sadece Manisa’daki Vestel City’de 5 bine yakın kadın çalışanımız var. Bunu da göstermek istedik. Şu anda iki hikayeyi izliyoruz. Sırada üç farklı şehirde üç farklı kadın hikayesi daha var. Kampanya televizyonun yanı sıra gazete, dergi, sinema, dijital, sosyal medya ve açık hava reklamlarıyla da hedef kitlesiyle buluşacak.”
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