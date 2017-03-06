Bu kampanya satışları çift haneli artırdı
İkonik kırmızı paketinin üzerine ‘Affet’, ‘Çalış’, ‘Haykır’, ‘Sev’ gibi fiilleri yerleştiren ve ardından da bunun iletişimini yapan Tadelle, bir ayda satışlarını çift haneli seviyelerde artırdı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Sanset Gıda Pazarlama Müdürü Aslı Eren Şengezer, 1,5 yıl bu tonda iletişimi sürdüreceklerini söylüyor. Şengezer, var olan 40 fiile yeni fiillerin ekleneceğini de ifade ediyor.
1980’li yıllardan beri hayatımızda olan ve 2007 yılından itibaren Toksöz Grup bünyesindeki Sanset Gıda çatısı altında üretilen Tadelle, son dönemde paketlerinin üzerine farklı fiiller yerleştirdi.
Bunun tanıtımı için ise ocak ayında yeni bir iletişim kampanyasına başlandı. Puck Global’in yaptığı döıt reklam filmi ile televizyonda yer alan marka, tüm mecralarda bu ürünlerini duyuruyor.
Şirketin pazarlama departmanında 20’inci yılını dolduran Sanset Gıda Pazarlama Müdürü Aslı Eren Şengezer ile geçen hafta kampanyanın geri dönüşünü konuştuk.
Pazardaki diğer oyuncuların, mutluluk ve gülen yüzler vaat ettiğini söyleyen Şengezer, kendilerinin bu anlamda farklı bir strateji izlemeyi ve duygulara tercüman olmayı tercih ettiklerini belirtiyor.
Bu anlamda fiileri paketlere taşıma kararı alan şirket yönetimi, 40 fiili tescil ettirerek çalışmalarına başladı. Bu fiiller ise 200 fiil arasından seçildi.
Ardından paketlerin yaygınlaşması için çalışmalara başladıklarını söyleyen Şengezer, ocak ayında dört reklam filmiyle mecraya çıktıklarını dile getiriyor.
Tadelle’nin bir reklam müziği olmadığı için yeni bir reklam müziği de yaptıklarını belirten Şengezer, geri dönüşlerle ilgili ise şunları söylüyor: “Çok iyi tepkiler aldık. Sadece dijitalde reklamlarımızı 10 milyon kişi izledi.
Satışlara bakıldığında ise en çok satılan paketler sırasıyla, ‘Sev’, ‘Sabret’, ‘Bekle’ ve ‘Gez’ oldu. Satışlarda ise oran verememekle birlikte yüksek çift haneli artış söz konusu.”
Aslı Eren Şengezer, 1.5 yıl bu tonda iletişimi sürdüreceklerinin altını çiziyor. Şengezer, yeni fiillerin olduğu paketlerle birlikte yeni reklam filmlerinin de geleceğini belirtiyor.
Yazın Tadelle dondurmayı ön plana çıkaracaklarını söyleyen Şengezer, okula dönüşle birlikte yeni reklamların mecralarda yer alacağı bilgisini de veriyor. Üstelik iletişim anlamında sadece reklam da yapılmayacak. Yarışmalar ve farklı aktiviteler de planlanıyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?