Kanalı fenomenlere emanet ettiler
Arkadaşlık temasını sahiplenen Molped, yeni iletişim kampanyasıyla hem bilinirliğini hem de pazar payını artırdı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Hayat Kimya Ev, Bakım ve Hijyen Kategorisi Global Pazarlama Direktörü Gülhan Eğilmez, iki ay önce kurdukları Youtube kanalı “Dünya tek biz ikimiz”de ise pek çok markadan farklı bir strateji izlediklerini söylüyor.
Hijyenik kadın pedi pazarı Türkiye’de 500 milyon TL’lik büyüklüğe sahip.
Yılda 2 milyar adetlik tüketim söz konusu. Pazar yıllardır yüzde 4 dolayında büyüyor. Rekabet ise özellikle private label ürünlerin artmasıyla iyice arttı. Markalar artık ürün özelliklerinin yanı sıra iletişim stratejileriyle de farklılaşmaya çalışıyor.
Pazardaki ilk üç marka arasında olan Molped, yaklaşık iki yıl önce başlattığı yeni pazarlama iletişimi stratejisi ve çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Hayat Kimya markalarından olan ve ana hedef kitlesini 15-25 yaş olarak belirleyen Molped, bu alanda arkadaşlığı sahiplenerek fark yarattı.
Hayat Kimya Ev, Bakım ve Hijyen Kategorisi Global Pazarlama Direktörü Gülhan Eğilmez, hedef kitle üzerinden yaptıkları araştırmaya göre genç kızların arkadaşlarına çok değer verdiğini ve tavsiyelerinden etkilendiğini gördüklerini söylüyor.
Eğilmez, bu konuda şöyle konuşuyor: “Gördük ki genç kızların en yakın arkadaşlarından beklentileri, hijyenik kadın pedinden beklentileriyle benzerlik gösteriyor. Genç kızlar, bir arkadaştan sırrını sızdırmamasını, güven vermesini ve arkasını kollamasını bekliyor.
En yakın arkadaşlık olgusu da henüz sahiplenilmemişti. Biz de bunu görerek Molped’in odağına arkadaşlığı koyduk.” Yeni marka konumlandırmasını 1,5 yıl önce “Dünya tek, biz ikimiz” sloganlı iletişimle duyuran marka, bu iletişim kampanyasıyla geçen süre içinde hem bilinirlik hem de pazar payı artışı sağladı.
Hedef kitlelerinin özellikle Youtube’da çok zaman geçirdiğini gördüklerini belirten Gülhan Eğilmez, iki ay önce ise Youtube kanalı açtıklarını söylüyor. Ama burada marka adıyla bir kanal kurmak ve ona markanın içerik sağlaması gibi bir yol izlemediklerini de belirtiyor.
Şirket, “Dünya tek biz ikimiz” adında bir kanal kurdu ve genç kızların en çok sevdiği fenomenlere kanalı teslim ederek onların doğal içerik üretmesine zemin hazırladı. Sonuçta da tahmin edilen oldu ve iki ay gibi kısa bir
sürede kanal 85 bin aboneye ulaştı. Toplam görüntüleme 12 milyonu bulurken, yorum sayısı ise 9 binlere vardı.
HEDEF 100 BİN ABONE
Haftada en az iki yeni videonun yayınlandığı bu kanalda yeni fenomenlerle yola devam edileceğinden bahseden Gülhan Eğilmez, içeriği daha da çeşitlendireceklerini bilgisini de veriyor. Kısa sürede abone sayısını 100 bine çıkarmak istediklerinin altını çizen Eğilmez, yılın geri kalanında kanalın içeriklerinin daha interaktif olacağını da belirtiyor.
Genç kızlarla yaptıkları araştırmaları sürdürdüklerine değinen Gülhan Eğilmez, regl olmadan önce genç kızların yeterince bilgilendirilmediklerini görerek başka bir çalışmaya imza attıklarını söylüyor.
Eğilmez, bu çalışmayı ise şu sözlerle anlatıyor: “Bir pedegogla çalıştık. Genç kızlardan aldığımız bilgiler ışığında en doğru bilgilendirmenin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili bilgi oluşturduk ve bunu mikro sitede yayınladık. Bunu bir sosyal sorumluluk çalışması olarak yaptık. Çünkü kategorinin buna ihtiyacı vardı.”
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