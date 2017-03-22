Karalama deyip geçmeyin!
İş toplantılarında pek çoğumuz bir şeyler çizeriz. Kimimiz adını yazar, kimimiz imzasını atar.
Küp, yıldız, ok, güneş, ağaç çizenler de olur. Peki bu çizimlerle aslında ne anlatmak istiyoruz? Tülay Demir Oktay, çizimleri analiz ederek kişinin iç dünyasındaki duyguları ortaya koyuyor.
Oktay, toplantıda çizilen resimlerle aslında neler demek istediğimizi Ekonomist’e anlattı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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