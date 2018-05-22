Kararın etkisi yerli üreticilere yansıdı
Dış fırçası ithalatına üç yıl süreyle ek mali yükümlülük geldi. Kararın ardından ithal ürünlerin fiyatlarının arttığını söyleyen Banat Yönetim Kurulu Üyesi Berna Şenyuva, yerli üretici olarak bunun olumlu yansımalarını hissetmeye başladıklarını ifade ediyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Türkiye’de diş fırçası pazarı 211 milyon TL’lik büyüklüğe sahip. Pazara yılda yaklaşık 70 milyon diş fırçası ithal olarak giriyor. Ancak Ekonomi Bakanlığı’nın bunun önüne geçmek için geçen yıl ‘Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulamasına İlişkin Kararı’ yürürlüğe girdi. Takma damak fırçaları dahil diş fırçaları ithalatında üç yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına karar verildi.
Ek mali yükümlülük adet başına birinci dönem için 0,23 dolar, ikinci dönem için 0,22 dolar, üçüncü dönem için ise 0,21 dolar olarak belirlendi. Bu karar yerli üreticileri sevindirdi.
1947 yılında ülkemizin ilk fırça üreticisi olarak kurulan ve bugün Şenyuva Ailesi’ne ait yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olarak faaliyet gösteren Banat, bu karara sevinen yerli üreticilerden biri. Banat, ağız bakım, kişisel bakım ve ev bakımı kategorilerinde 300’den fazla ürün üretiyor ve 71 yıldır güçlü global şirketlerle rekabet ediyor.
Şirketin üçüncü kuşak temsilcisi olan yönetim kurulu üyesi Berna Şenyuva, bu kararla haksız rekabetin önüne geçildiğini söylüyor. Şenyuva, “Burada problem global rakiplerin Çin’de üretim yaptırarak maliyetin bile aşağısında haksız rekabete sebep olacak fiyatlarla karşımıza çıkmasıydı. Çıkarılan tebliğ bu konuda bizi koruma altına alıyor” diye konuşuyor.
Berna Şenyuva, kararın ardından ithal ürünlerin fiyatlarının özellikle uygun fiyatlı ürünlerde oldukça yüksek oranda arttığını gözlemlediklerini ifade ediyor.
Şenyuva, yerli üretici olarak kendilerinin bu kanunun olumlu yansımalarını hissetmeye başladıklarını da söylüyor. Özellikle saha ekibinin market satın alma tarafında çok olumlu görüşmeleri olduğunu gördüklerini aktaran Şenyuva, yerli perakendecilerin de kendilerine destek verdiğini ifade ediyor.
YENİ KATEGORİLERE GİRDİ
Banat olarak yenilikçi ürünlerle piyasada ön plana çıkmaya devam edecekleri bilgisini veren Berna Şenyuva, hassas diş ve diş etleri için ürün gamlarını genişlettiklerini anlatıyor.
Banat ağırlıklı olarak ağız bakım kategorisinde varlık gösterse de ürün gamında prezervatiften saç fırçasına kadar pek çok ürün var. Şirket, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarının her yıl ortalama yüzde 10 büyümesi, ve artan kozmetik marketleri dikkate alarak manikür pedikür gibi ürün gruplarında kadınlara yeni ürünler üretmeye de başladı.
B-Cure markasını hayata geçiren şirket, marketlerde yerini aldı. Bugünlerde ise B-Baby markasıyla bebeklere özel saç fırçası, tırnak makası gibi ürünleri içeren bebek bakım ürünleri üzerine çalışmalar yürütülüyor.
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