Kent, ‘her anın şekeri’ olmak için neler yapıyor?
Bayramın gelmesiyle birlikte şeker ve çikolata satışları hızlandı. Bu döneme bir yıl önceden hazırlanan şirketlerden biri de Mondelez. Kent markasıyla 20 bin noktada yer alan şirket, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da semt pazarlarında satış yapacak.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Türkiye’de ikramlık şeker ve çikolata pazarı toplam 750 milyon TL büyüklüğünde. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı, bu ürünlerin satışının önemli bir bölümünün gerçekleştiği iki özel dönem. Üreticiler, bu döneme yönelik planlamalara bir yıl önceden başlıyor. 7-8 ay öncesinde ise üretim ve sevkiyat için çalışmalar yürütülüyor. Ancak en çok ürün satışı bayramdan önceki iki haftada gerçekleşiyor.
2000 yılından bu yana bayramlara özel reklam kampanyalarıyla dikkatleri çekmeyi başaran Kent’te de benzer hazırlıklar yapıldı. Kent markasını bünyesinde bulunduran Mondelez International Türkiye’nin Sakız ve Şeker Kategori Lideri Doğuş Kezer, bayramda çok ciddi bir lojistik operasyonun söz konusu olduğunu söylüyor.
Son dönemde reklam kampanyalarını iki yılda bir yenileyen şirket, bu yıl geçen yıl gösterilen mottosu “Her anın ve bayramın şekeri” olan kampanyayı mecralara yeniden taşıdı. Kezer, dijital ve televizyonda Ogilvy İstanbul imzası taşıyan bu kampanyanın yer aldığını anlatıyor.
SEMT PAZARLARINDA SATIŞ
Doğuş Kezer, satış anlamında ise farklı kanalları kullandıklarından bahsediyor. Kezer, bugün 20 bin satış noktasında tüketicileriyle buluştuklarına, bunun ağırlıklı olarak modern satış kanalları olduğuna değiniyor. Ancak geçen yıl Kent markası yeni bir uygulama başlatmış ve semt pazarlarına stantlar kurmuştu.
Bunun deneysel bir çalışma olarak başladığını ancak çok başarılı olduğunu söyleyen Kezer, bu yıl da 40 şehirde 250 pazarda yer alacaklarını belirtiyor. Şirketin bu satış noktalarında kurduğu stantlarda 6 bin 500 gence geçici de olsa iki haftalık bir iş imkanı sağlanıyor.
Hatta bu yıl bir gönüllülük projesi de başlatılmış durumda. Şirket merkezindeki bazı çalışanlar bu yıl pazarlarda gönüllü satış elçisi olarak görev alacak. 200’e yakın çalışanın gönüllü satış elçisi olarak pazarlarda görev alıp tüketicilerle birebir iletişim kurması bekleniyor.
Tüm bu satış kanalları operasyonuyla ilgili rakamlar ise oldukça çarpıcı. Şirket, 20 bin noktada 55 bin stant kuruyor. Satış noktaları, 4 milyon adet görsel malzemeyle bayram atmosferine çevriliyor.
Bu operasyonla birlikte yıl boyunca satılan Kent marka şeker sayısı ise 5,5 milyar adet. Bir yıl içinde 10 milyon ailenin bayram ritüeline ortak olduklarını söyleyen Doğuş Kezer, yıllık 12 bin tonluk şeker üretiminin yüzde 65’ini Ramazan bayramında sattıklarının altını çiziyor.
LOGO DA DEĞİŞTİ
Doğuş Kezer, bu yılın Kent markasının yıldızını parlatacakları bir dönem olacağı bilgisini de paylaşıyor. Kezer, bu kapsamda yapılacak çalışmaları ise şu sözlerle anlatıyor: “Kent logosu bir transformasyondan geçti. Yıllardır kullandığımız eliptik logodan modern çizgideki yeni logoya geçiş yapıyoruz.
Markalarımızda da Kent’i daha görünür kılma niyetimiz var. Yılın ikinci yarısından itibaren tüm ürünlerde Kent’in yeni yüzünü ve logosunu görmeye başlayacaksınız. Ambalajlarda da yenilik planlıyoruz. Daha modern ve çağdaş çizgilere geçmeyi hedefliyoruz.”
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