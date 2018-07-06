KİD’in yeni stratejik planı hangi adımları içeriyor?
Kurumsal İletişim Derneği (KİD), KPMG’nin danışmanlığıyla yeni yapısını belirlemek için bir model kurguladı. Dernek, KİD Reboot adı verilen yeni yapıyla, kurumsal iletişim mesleğinin gücünü ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmeye öncülük edecek.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Kurumsal İletişim Derneği’nde (KİD) yönetimi, şubat ayında yapılan seçim sonrasında Borusan Holding Kurumsal İletişim Direktörü Şule Yücebıyık devraldı. Yücebıyık ve yeni yönetim kurulu, şubat ayından bu yana iki konuya odaklandı.
Derneği geleceğe taşıyacak bir stratejik plan hazırlamak ve mesleki bilgi ve deneyimi yeni nesillerle paylaşmak ve güncellemek amacıyla yeni bir öğrenme platformu kurmak…
Bu doğrultuda geçen yıl ERA’nın yaptığı kurumsal iletişim algı araştırması verileri ışığında kurumsal iletişim mesleğini ileriye taşımak ve KİD’i daha etkin konumla-yabilmek adına da KPMG’den danışmanlık hizmeti alındı. KPMG, kurumsal iletişim, iç ve dış iletişim trendleri ve kurumsal iletişimin Türkiye’deki algısını inceleyerek ve üyelerle de görüşerek KİD’e yeni bir vizyon çizdi.
ÜYELİKLER ÇEŞİTLENECEK
KİD Reboot adı verilen yeni yapılanmayı konuşmak üzere geçen hafta Şule Yücebı-yık’la bir araya geldik. Kurumsal iletişim mesleğinin itibarının olması gereken seviyede olmadığını söyleyen Yücebıyık’a göre, 5-10 yıl öncesine kıyasla mesleğin katma değeri artsa da meslekte tanım ve konumlama karmaşası var.
Bu nedenle de KPMG ile çalışılarak derneğin vizyon, misyon ve temel değerleri yeniden belirlendi. Ayrıca KİD için 20 adet stratejik iş planı adımı da oluşturuldu. Yücebıyık, kurumsal iletişim mesleğinin gücünü ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmeye öncülük etmenin yeni vizyonları olduğunu anlatıyor. Ayrıca profesyonellik, sürekli gelişim, işbirliği ve uzlaşma, saygınlığın da temel değerleri arasında yer aldığını belirtiyor.
Üyelikleri çeşitlendirme kararı aldıklarını ve bireysel başvuruları da kabul etmeye başladıklarını dile getiren Şule Yücebıyık, bundan sonra üyelere özel networking ve bilgi paylaşım etkinliklerini devam ettireceklerini söylüyor. Yücebıyık, sertifika programı ve yeni eğitim programları da düzenleyeceklerini ifade ediyor.
Her yıl prestij ve bilinirliği artıracak bakir alanlarda araştırma projeleri yapacaklarını da anlatan Şule Yücebıyık, bir başka yenilikten de şu sözlerle bahsediyor: “Dernekte komite ve çalışma grupları oluşturuyoruz.
Strateji, dış ilişkiler, üyelerle ilişkiler, eğitim, etkinlik ve iletişim komiteleri kurulacak. Üye sayısının artmasıyla beraber komitelere bağlı çalışma grupları da oluşturulacak.”
KİD YENİ DÖNEMDE NELER YAPACAK?
• Daha aktif ve tanınan bir dernek olmak için çalışacak,
• Genç iletişimcilerin yetişmesine destek olacak,
• Dijitalleşen iletişim dünyasına uyum sağlayacak,
• Sektörel ve içerik olarak vizyoner yayınlar sunacak,
• Sektör ve üniversitelerin işbirliğine aracılık edecek,
• Eğitime ve işbirliklerine daha fazla destek verecek,
• Medya ve temsilcileriyle sık diyalog içinde olacak,
• Sektörün sorunlarına yönelik çalışmalar yapacak,
• Gençlere iş olanağı sağlama konusunda çalışacak.
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