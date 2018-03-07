Kırmızı için başvurular başladı
Kırmızı için, 19 Mart 2018 tarihine kadar başvurulabilecek. Özel ödüllerle birlikte toplam 84 ödülün sahiplerini bulacağı Kırmızı’da katılımcılar büyük ödül Kıpkırmızı için yarışacak.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Reklam dünyasına hizmet eden tüm ajansların, çalışanlarının ve reklamve-renlerin başarılarını belgeleyen, sektörün yoğun ilgi gösterdiği törenleri ile 2003 yılından bu yana düzenlenen Kırmızı Ödülleri için başvurular başladı.
Kırmızı Ödülleri’ne 16 Nisan 2017 – 18 Mart 2018 tarihleri arasında ilk kez yayınlanmış özgün reklamlar, 19 Mart 2018 tarihine kadar başvurabilecek.
Özel ödüllerle birlikte toplam 84 ödülün sahiplerini bulacağı Kırmızı’da katılımcılar büyük ödül Kıpkırmızı için yarışacak.
Dijitalleşen ve hızla büyük bir evrim geçiren dünyanın tüm dinamiklerinin bir yansıması olarak reklam sektöründe yaşanan değişime de dikkati çekmek isteyen Kırmızı’nın bu yılki teması ‘değişim’ olacak.
15 yıl boyunca değişen sektör koşullarıyla birlikte değişen ve büyüyen Kırmızı Ödülleri, sektörel etkileşimi de vurgulayan bu temaya özel bir çekim gerçekleştirecek.
Bu yıl ‘Uygulamada Ustalık’ adıyla ilk kez sektörle buluşacak olan kategoriye reklam, medya ve iletişim ajansları, reklam fotoğrafçıları, illüstrasyon sanatçıları ve prodüksiyon, animasyon & müzik yapım şirketleri katılabilecek.
Bu yılın bir diğer yeniliği de sadece ödül almaya hak kazanan ajansların değil aynı zamanda bu yaratıcılığı destekleyen rek-lamverenlerin de Kırmızı ve Kıpkırmızı ödül heykeli sahibi olması.
Başvuruları, reklamcılık sektörünü fırsat eşitliği çerçevesinde temsil edecek, her biri alanlarının önde gelen isimlerinden oluşan ve başkanlığını Kramp Ajans Başkanı Ahmet Akın’ın yaptığı 80 kişilik geniş kadrolu bir jüri değerlendirecek.
Katılımcılar, yenilenen www.kirmizio-dulleri.com sitesinden bu yılın kategorilerinin detaylarına, katılım koşullarına ve teknik detaylara, Hürriyet Özel Ödülü, Genç Kırmızı ve Canlı Kırmızı yarışmaları ile ilgili geniş bilgiye ulaşabilecekler. Kırmızı’yı sosyal ağlarda ise Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden takip edebilecekler.
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