Kıvançlı reklamlar satış ve etkileşim getirdi
Mavi, 35 ülkede yıllık 7,5 milyon adet jean satan bir şirket. 26 yaşında olan markanın bugüne kadarki yolculuğunda en önemli destekçilerinden biri, uzun soluklu ve kendi içinde tutarlı iletişim kampanyaları.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Geçmişte ürün satışı ve yüksek etkileşim getirmesinin etkisiyle Kıvanç Tatlıtuğ ile çalışmaya bu yıl geri döndü. Mavi Jean, 1997 yılında ‘Çok oluyoruz’ ile başlayan ve devamında ‘Çok İleri Gittik’, ‘Hep mi Çok Modayız’, ‘Burası İstanbul’,‘Vay vay vay’, ‘Çok sev’ gibi sloganlı reklamlarına bir yenisini ekledi.
Kıvanç Tatlıtuğ’la yedinci kampanyasını yapan şirket, bu kez “Çok mu çok yeniyiz” diyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile çalışmaya geçen yıl yeniden başlayan Mavi, bu işbirliğiyle jean odaklılığını lifestyle ürünlerle de genişletmişti.
Peki Kıvanç Tatlıtuğ’un markaya nasıl bir katkısı oldu da onunla yola devam edildi? Hem bunu hem de reklamların markaya katkısını Mavi Pazarlama Direktörü Serpil Berkan’la konuştuk.
Serpil Berkan, Mavi’nin yılda 7,5 milyon adet jeans satan, 6 milyonun üzerinde müşterisi olan ve her yıl yüzde 65’i 35 yaş altı 1 milyonun üzerinde yeni müşteri kazanabilen 26 yaşında bir marka olduğunu hatırlatıyor.
Serpil Berkan, “Bugün, 35 ülkede 5 bin 500 noktayla Amerika, Kanada, Almanya, Rusya, Hollada’daki merkez ofislerimizle dünyanın her yerine yayılıyoruz” diye konuşuyor. Reklamların bu yolculukta en önemli destekçilerinden biri olduğunun altını çizen Berkan, uzun soluklu ve kendi içinde tutarlı iletişim yapmaya gayret ettiklerini belirtiyor.
Bugüne kadar 35’in üzerinde gündem yaratan reklam kampanyasına imza attıklarının üzerinde duran Berkan, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Reklam stratejimiz, sezona ve o dönemde vermek istediğimiz ana mesajlara göre farklılık gösterse de öncelikli amacımız gençlere dokunabilmesi, onlarla samimi ve ilham verici bir iletişim kurabilmesi.
Senaryo yazımından oyuncu seçimine kadar her aşamada bunu defalarca kontrol ediyoruz. Geleneksel medya kanallarının yanı sıra sosyal medyayı da aktif ve etkili biçimde reklam stratejimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz.”
Kıvanç Tatlıtuğ’la ilk kez 2010’da çalışmaya başlayan Mavi, 2014-2017 arasında çalışmayı bıraksa da 2017 yılında yeniden Tatlıtuğ’la anlaştı. Mavi’nin marka kimliğine çok yakıştığı ve Mavi’yi çok iyi temsil ettiği için Tatlıtuğ’la çalışmaya geri döndüklerini dile getiren Berkan, onun reklamlarda giydiği her ürünün olay yarattığının altını çiziyor.
Öyle ki mağazaya gelen müşterilerin aradığı ürünü “Kıvanç gömleği” veya “Kıvanç jean’i” diye tarif ettiğinden bahsediyor. Örneğin, önceki reklam filminde giydiği jean gömlek, daha ilk haftasında tükenmiş ve şirket aynı gömleği toplam üç kez yeniden üretmek durumunda kalmış.
Satış artışının yanında reklamların milyonlarca kişi tarafından izlenerek internette izlenme rekorları kırması, teaser döneminden başlayarak paylaşılan her fotoğraf ve videonun etkileşim rekorları kırması gibi etkileri de oluyor Kıvanç’lı reklamların…
Berkan, son reklam filminin TV, dijital kanallar, mağazalar ve mavi. com’da yer aldığını da belirtiyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?